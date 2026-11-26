JawaPos.com - Lepas L8 PHEV, misalnya, menghadirkan teknologi Vehicle-to-Load (V2L) dan Vehicle-to-Vehicle (V2V) bagi para penggunanya.

Teknologi ini memungkinkan energi dari kendaraan dimanfaatkan untuk menyalakan perangkat elektronik di rumah hingga menyalurkan energi ke mobil lain.

hal ini membuat kendaraan elektrifikasi kini memiliki fungsi lebih luas dibandingkan sekadar alat transportasi.

Kedua fitur tersebut menawarkan keluaran daya 2,2–6,6 kW. Teknologi V2L memungkinkan pengguna memasok listrik ke berbagai perangkat elektronik eksternal yang kompatibel.

Baca Juga:Lepas Tawarkan Tiga Program untuk E4 EV hingga L8 PHEV di GAW 2026

Sementara V2V memberikan kemampuan bagi Lepas L8 PHEV untuk berbagi energi dengan kendaraan lain yang mendukung teknologi tersebut.

Vice Country Director Lepas Indonesia Temmy Wiradjaja mengatakan, bagi pihaknya, kendaraan bukan hanya tentang bagaimana seseorang mencapai tujuan, tetapi juga bagaimana teknologi di dalamnya dapat memberikan nilai lebih bagi kehidupan penggunanya.

“Melalui Lepas L8 PHEV, kami ingin menghadirkan fleksibilitas yang memungkinkan pengguna menikmati lebih banyak aktivitas, baik saat bepergian maupun ketika menghabiskan waktu di rumah bersama orang-orang terdekat,” ujarnya, Kamis (26/11).

Teknologi V2L memberikan kemudahan bagi pengguna yang gemar melakukan perjalanan dan kegiatan outdoor.

Sumber listrik dari kendaraan dapat digunakan untuk mengoperasikan sejumlah perangkat, mulai dari coffee maker, speaker portabel, lampu, hingga perlengkapan memasak elektrik ketika berkemah.

Dengan adanya pasokan energi tambahan tersebut, pengguna memiliki keleluasaan untuk menikmati kegiatan di alam terbuka tanpa harus sepenuhnya mengandalkan sumber listrik konvensional.

Aktivitas bersama keluarga maupun perjalanan ke tempat baru pun dapat didukung dengan lebih praktis.

Tidak hanya ketika bepergian, fitur V2L juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas di rumah.

Bisa Nyalakan Perangkat Elektronik Rumahan Energi dari kendaraan bisa digunakan untuk menyalakan perangkat elektronik saat menikmati kopi di halaman, menggelar acara makan bersama keluarga di luar ruangan, hingga menghadirkan suasana santai melalui musik dan pencahayaan.

Beragam perangkat yang kompatibel dapat memperoleh pasokan listrik dari kendaraan.

Dengan begitu, pemanfaatan Lepas L8 PHEV tidak terbatas pada perjalanan, tetapi juga bisa mendukung berbagai kegiatan sehari-hari di lingkungan rumah.

Selain menyediakan listrik untuk perangkat elektronik melalui V2L, Lepas L8 PHEV juga memiliki teknologi V2V untuk menyalurkan energi ke kendaraan lain yang kompatibel.

Kombinasi kedua teknologi tersebut memperluas pemanfaatan energi kendaraan dalam berbagai kondisi.

Mobil tidak hanya berfungsi mengantarkan penggunanya ke tujuan, tetapi juga dapat menjadi sumber daya tambahan untuk mendukung kebutuhan mobilitas.

Pada dasarnya, pengembangan teknologi tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam aktivitas sehari-hari.

Mulai dari menghabiskan waktu bersama keluarga, melakukan perjalanan spontan, hingga menjalankan kegiatan sederhana di rumah, semuanya dapat didukung dengan fleksibilitas energi yang tersedia pada kendaraan.

Di luar kemampuan berbagi energi, Lepas L8 PHEV juga mencatatkan prestasi dalam aspek keselamatan.

Rating Lima Bintang di Euro NCAP 2026 Model tersebut berhasil memperoleh rating lima bintang dalam pengujian Euro NCAP 2026 sebagai pengakuan atas aspek perlindungan bagi pengemudi dan penumpang.

Pengujian Euro NCAP 2026 meliputi empat kategori, yakni Safe Driving, Crash Avoidance, Crash Protection, dan Post Crash Safety.

Dalam penilaian tersebut, Lepas L8 PHEV meraih skor 87 persen untuk Crash Protection dan 95 persen pada Post Crash Safety.

Hasil tersebut melengkapi pengembangan teknologi Lepas L8 PHEV yang tidak hanya berorientasi pada pengalaman berkendara modern, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan selama perjalanan.

Kemampuan Lepas L8 PHEV didukung sistem Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang memadukan mesin 1.5T dengan motor listrik. Sistem tersebut ditunjang baterai berkapasitas 18,4 kWh.

Dengan konfigurasi tersebut, Lepas L8 PHEV diklaim mampu menempuh jarak hingga 100 kilometer dalam mode listrik berdasarkan standar WLTC.

Sementara jarak tempuh gabungan kendaraan ini mencapai lebih dari 1.300 kilometer.

Kombinasi mesin dan motor listrik tersebut memberikan pilihan penggunaan energi untuk kebutuhan perjalanan.

Baca Juga:LEPAS Kolaborasi dengan Dua Label Fashion di JFW 2027