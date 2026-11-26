JawaPos.com – Toyota Land Cruiser FJ mendapat sentuhan modifikasi dari rumah modifikasi asal Jepang, Kuhl Racing. SUV kompak tersebut disiapkan dengan sejumlah ubahan untuk memperkuat kemampuan dan tampilan off-road.

Dengan ubahan mulai dari suspensi lebih tinggi, ban berukuran besar, bumper baru, hingga rencana pemasangan supercharger.

Paket modifikasi yang diberi nama Iron Build tersebut mengambil basis desain kotak khas Land Cruiser FJ. Kuhl Racing memberikan sejumlah perubahan pada bagian eksterior dan kaki-kaki agar tampil lebih tangguh untuk menghadapi medan di luar jalan aspal.

Saat ini, proyek Iron Build masih berada dalam tahap konsep. Kuhl Racing berharap paket modifikasi tersebut bisa segera diwujudkan menjadi kendaraan yang siap digunakan di jalan.

Suspensi Lebih Tinggi dan Ban Off-Road

Salah satu perubahan utama terlihat pada bagian kaki-kaki. Kuhl Racing menyiapkan lift kit untuk meningkatkan ketinggian kendaraan sekaligus memberikan ruang bagi penggunaan ban off-road berukuran lebih besar.

SUV ini menggunakan pelek 18 inci yang dipadukan dengan ban Dunlop Grantrek. Konsumen juga nantinya dapat memilih pelek berukuran 20 inci hingga 22 inci untuk mendapatkan tampilan yang lebih agresif.

Bagian depan turut mengalami perubahan melalui penggunaan bumper baru berukuran lebih besar. Komponen tersebut dilengkapi pelindung bagian bawah atau underbody skid plate untuk membantu melindungi area kolong kendaraan ketika melintasi medan berbatu.

Kuhl Racing juga mengembangkan pelindung depan berbahan baja yang terintegrasi dengan lampu LED bar. Selain itu, tersedia rencana penggunaan lampu depan berbentuk bulat untuk memberikan sentuhan retro.

Bumper Belakang hingga Knalpot Empat Lubang

Ubahan tidak hanya dilakukan pada bagian depan. Area belakang juga mendapatkan bumper baru dengan desain yang menyesuaikan tampilan keseluruhan kendaraan.

Kuhl Racing turut menyiapkan dudukan ban cadangan di bagian belakang, roof rack, spoiler bagian atap, serta knalpot dengan empat lubang pembuangan.

Untuk bagian interior, tuner Jepang tersebut juga merencanakan penggunaan sarung jok khusus agar tampilan kabin selaras dengan karakter modifikasi eksterior.

Selain perubahan visual, Kuhl Racing mengembangkan sejumlah komponen pendukung, seperti suspensi yang dapat diatur dan sistem pengereman berukuran lebih besar.

Ada Rencana Pasang Supercharger

Menariknya, modifikasi Land Cruiser FJ ini tidak hanya menyentuh bagian tampilan dan kaki-kaki. Kuhl Racing juga sedang mengembangkan perangkat supercharger untuk meningkatkan performa mesin.

Namun, detail mengenai peningkatan tenaga dan torsi setelah pemasangan perangkat tersebut belum diumumkan.

Pengembangan supercharger ini menjadi salah satu bagian dari paket Iron Build yang disiapkan bagi konsumen yang menginginkan karakter SUV lebih bertenaga.

Harga Paket Modifikasi Mulai Rp 100 Jutaan

Untuk pasar Jepang, paket modifikasi Kuhl Racing Iron Build Full Customization Plan dibanderol 1.032.130 yen atau sekitar 6.475 dolar AS.

Sementara itu, harga kendaraan beserta paket modifikasi secara keseluruhan dimulai dari 5.250.000 yen atau sekitar 33.020 dolar AS.

Harga tersebut merupakan perhitungan untuk pasar Jepang dan belum tentu berlaku di negara lain.