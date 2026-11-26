JawaPos.com – Jetour menghadirkan empat model SUV dalam ajang GAIKINDO Auto Week (GAW) Jakarta 2026 di ICE BSD City, Tangerang. Keempat model tersebut adalah DASHING, X70 Plus, T1, dan T2 yang memiliki karakter berbeda, mulai dari SUV perkotaan, kendaraan keluarga, hingga SUV bergaya adventure.

Seluruh model dipajang di booth Jetour, Hall 5D ICE BSD. Pengunjung bisa melihat langsung desain, kabin, fitur, serta teknologi yang digunakan masing-masing kendaraan.

Brand Manager PT Jetour Sales Indonesia, Arief Sutrisno, mengatakan setiap model memiliki karakter berbeda untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

"Melalui GAW Jakarta 2026, kami ingin memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mengenal lebih dekat portofolio SUV Jetour sekaligus mendapatkan pengalaman langsung dengan produk dan teknologi yang kami tawarkan," ujar Arief, Kamis (26/11/2026) di ajang GAW 2026.

DASHING dan X70 Plus untuk Kebutuhan Berbeda Jetour DASHING merupakan SUV lima penumpang dengan desain futuristik yang mengusung konsep Mecha Aesthetic.

Model ini dibekali mesin turbo serta sejumlah fitur, seperti Wireless Android Auto, Apple CarPlay, 540° Jetour Surround Vision, dan Panoramic Sky Roof. Ditawarkan dengan harga OTR Jakarta Rp 381,8 juta.

Sementara itu, X70 Plus menyasar konsumen yang membutuhkan SUV berkapasitas tujuh penumpang. Mobil ini memiliki ruang bagasi fleksibel hingga 1.680 liter.

X70 Plus menggunakan mesin 1.5L Turbo dengan tenaga 156 PS dan torsi 230 Nm. Untuk kenyamanan, tersedia fitur 6-Way Power Seat with Memory Function dan panoramic roof berukuran 62 inci.

Fitur keselamatannya mencakup Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), kamera 360 derajat, enam airbags, dan ISOFIX.

Jetour X70 Plus dipasarkan dengan harga OTR Jakarta Rp 391,8 juta.

T1 dan T2 Punya Pilihan Mesin Bensin dan PHEV Dua model lainnya adalah Jetour T1 dan T2 yang mengusung karakter SUV adventure. Keduanya tersedia dalam pilihan mesin bensin konvensional dan teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV).

Model T1 mengusung konsep Urban Adventure SUV. Model ini ditujukan untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari maupun perjalanan akhir pekan.

Varian mesin bensin JETOUR T1 dibanderol Rp 408 juta. Sementara T1 i-DM yang menggunakan teknologi plug-in hybrid ditawarkan dengan harga Rp 558 juta.

Sistem i-DM pada T1 menggabungkan mesin 1.5 TGDI Dedicated Hybrid Engine, satu motor listrik, dan transmisi 1 Speed Dedicated Hybrid Transmission (DHT).

Sistem tersebut memungkinkan kendaraan menggunakan tenaga listrik, mesin bensin, atau kombinasi keduanya sesuai kondisi berkendara.

Jetour mengklaim T1 i-DM mampu menempuh jarak hingga 100 kilometer menggunakan tenaga listrik murni.

Sementara itu, T2 memiliki desain lebih tegas dengan karakter Rugged Adventure SUV. Model ini ditujukan untuk konsumen yang membutuhkan kendaraan dengan tampilan dan karakter lebih tangguh.

Pada varian T2 i-DM, sistem penggeraknya terdiri dari mesin 1.5 TGDI Dedicated Hybrid Engine, dua motor listrik, dan transmisi 3 Speed DHT.

Jetour mengklaim T2 i-DM mampu menempuh jarak lebih dari 1.200 kilometer dengan kombinasi baterai dan tangki bahan bakar dalam kondisi penuh.

Untuk harga, T2 TGDI dibanderol Rp 588 juta, sedangkan T2 i-DM dipasarkan Rp 688 juta OTR Jakarta.

Pengisian Baterai dan Fitur V2L Teknologi i-DM pada Jetour T1 dan T2 juga mendukung pengisian daya melalui AC Charging dan DC Fast Charging hingga 50 kW.

Pengisian baterai menggunakan DC Fast Charging diklaim membutuhkan waktu sekitar 27 menit, dari kapasitas 30 persen hingga 80 persen.

Keduanya juga dilengkapi fitur Vehicle to Load (V2L) dengan daya hingga 3,3 kW. Fitur ini memungkinkan baterai kendaraan digunakan sebagai sumber listrik untuk perangkat elektronik eksternal, termasuk saat melakukan aktivitas luar ruang.

Teknologi tersebut menjadi salah satu pembeda kedua model PHEV JETOUR, karena kendaraan tidak hanya mengandalkan mesin bensin, tetapi juga tenaga listrik untuk mendukung mobilitas.

Pengunjung Bisa Mencoba Langsung Selama GAW Jakarta 2026, JETOUR menyediakan fasilitas test drive bagi pengunjung yang ingin merasakan langsung karakter kendaraan.

Melalui fasilitas tersebut, konsumen bisa mencoba performa mesin, kenyamanan berkendara, serta pengoperasian berbagai fitur yang tersedia.

JETOUR juga menghadirkan sejumlah program penjualan selama pameran. Untuk DASHING dan X70 Plus, tersedia penawaran khusus senilai Rp 15 juta serta voucher bensin Rp 5 juta.

Pembelian T1 i-DM dan T2 i-DM mendapatkan pilihan voucher pengisian daya sebesar 1.000 kWh atau potongan harga Paint Protection Film (PPF) senilai Rp 13 juta.

Khusus T2 TGDI, tersedia subsidi trade-in Rp 10 juta dan program lucky dip dengan total hadiah hingga ratusan juta rupiah.