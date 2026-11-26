JawaPos.com - Jepang kekurangan petugas yang bertugas di balik layar ajang balap mobil. Jumlah petugas bersertifikat yang menangani berbagai kebutuhan kompetisi turun sekitar 30 persen dalam tiga dekade terakhir. Kondisi ini mendorong sejumlah sirkuit mencari tenaga baru untuk menjaga keberlangsungan kegiatan balap.

Dilansir dari Kyodo, Kamis (26/11), upaya perekrutan dilakukan di Fuji Speedway, Prefektur Shizuoka. Pada awal September, 10 peserta berusia 20 hingga 50-an tahun mengikuti pelatihan pengenalan tugas petugas balap yang diselenggarakan pengelola sirkuit tersebut, anak perusahaan Toyota Motor Corp.

Dalam pelatihan itu, peserta mengamati berbagai tugas petugas, termasuk mengawasi kemungkinan pembalap melakukan start lebih awal. Mereka kemudian mencoba mengibarkan bendera yang digunakan untuk menyampaikan instruksi kepada pembalap selama perlombaan.

Salah satu peserta, Ayaka Mochizuki, 34, asal Shizuoka, tertarik menjadi petugas setelah beberapa kali menonton balapan sebagai penonton.

"Saya bekerja di bidang kesehatan, tetapi ingin mencoba pekerjaan ini pada akhir pekan," katanya. Dia mengaku tertarik khususnya pada pemeriksaan kendaraan untuk memastikan kesesuaiannya dengan regulasi teknis.

Peserta lainnya, Yudai Suzuki, 28, dari Prefektur Kanagawa, juga ingin memahami lebih jauh pekerjaan di balik penyelenggaraan balapan. Dia sendiri baru mulai mengikuti kompetisi sebagai pembalap.

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"Saya juga ingin memahami berbagai hal dari sudut pandang penyelenggara," ujarnya.

Petugas balap memiliki beragam tanggung jawab. Mereka mengawasi aktivitas di jalur pit dan area start, memantau kondisi di sekitar lintasan, hingga memeriksa kendaraan agar memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sebagian besar kompetisi berlangsung pada akhir pekan. Petugas ditempatkan sesuai minat dan kemampuan masing-masing. Mereka yang ingin terlibat secara resmi umumnya harus memiliki sertifikasi dari Federasi Otomotif Jepang (JAF).

Meski disebut sukarelawan, para petugas tetap menerima kompensasi. Besarannya bergantung pada sirkuit dan jenis tugas yang dijalankan.

Di Fuji Speedway, petugas memperoleh bayaran minimal JPY 13.000 atau sekitar Rp 1,48 juta untuk penugasan selama dua hari pada akhir pekan, termasuk biaya perjalanan. Penginapan juga disediakan bagi petugas yang datang dari daerah jauh, sementara seragam kerja diberikan oleh pengelola.

Namun, mencari orang yang bersedia menjalankan pekerjaan tersebut semakin sulit.

Data JAF menunjukkan jumlah petugas bersertifikat untuk balap kendaraan roda empat mencapai sekitar 27.000 orang pada 1996. Angka itu turun menjadi sekitar 19.000 orang pada 2025.

Pelaku industri menilai perubahan gaya hidup menjadi salah satu penyebab penurunan tersebut. Semakin banyak pilihan hiburan di rumah, termasuk layanan streaming video daring, membuat sebagian orang enggan menghabiskan akhir pekan di sirkuit yang sering kali sulit dijangkau dengan transportasi umum.

Sebagian besar petugas juga masih didominasi laki-laki. Namun, meningkatnya keterlibatan mereka dalam mengasuh anak diduga membuat sebagian orang semakin sulit bepergian jauh untuk bertugas di ajang balap.

"Banyak petugas kami sekarang berusia 60 hingga 70 tahun," kata seorang perwakilan Fuji Speedway. "Kami ingin menarik lebih banyak orang usia produktif dan orang tua yang memiliki anak kecil."

Asosiasi Bisnis dan Budaya Otomotif Jepang, yang diketuai Chairman Toyota Akio Toyoda, juga bekerja sama dengan berbagai sirkuit di seluruh negeri untuk merekrut anggota baru. Salah satu upayanya adalah membuka stan informasi selama penyelenggaraan balapan.

Para pihak yang terlibat dalam perekrutan berharap semakin banyak orang tertarik setelah mengetahui manfaat dan pengalaman yang bisa diperoleh dari pekerjaan tersebut.