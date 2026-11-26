JawaPos.com – Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjadi momen yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian bersama keluarga.

Perjalanan ke kampung halaman, mengunjungi tempat wisata, hingga berlibur ke luar kota menggunakan mobil pribadi menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat.

Namun, perjalanan jarak jauh membutuhkan persiapan lebih dari sekadar menentukan tujuan dan membawa barang bawaan.

Kondisi kendaraan, kesiapan pengemudi, hingga perlengkapan darurat perlu diperhatikan agar perjalanan tetap aman dan nyaman.

Terlebih, periode libur Nataru biasanya diikuti peningkatan volume kendaraan di sejumlah jalur utama. Kondisi tersebut berpotensi membuat perjalanan lebih lama akibat kemacetan, perubahan cuaca, maupun kepadatan di kawasan wisata.

Karena itu, pemilik mobil sebaiknya melakukan pemeriksaan kendaraan sebelum berangkat. Berikut sejumlah hal yang perlu disiapkan sebelum melakukan perjalanan libur Natal dan Tahun Baru menggunakan mobil.

1. Periksa Kondisi Ban

Ban menjadi salah satu komponen penting yang berhubungan langsung dengan keselamatan berkendara. Sebelum melakukan perjalanan jauh, periksa tekanan angin dan kondisi fisik seluruh ban, termasuk ban cadangan.

Pastikan tekanan angin sesuai rekomendasi pabrikan yang biasanya tercantum pada stiker di bagian pintu pengemudi atau buku manual kendaraan.

Perhatikan pula kondisi telapak ban. Jika sudah aus, terdapat retakan, benjolan, atau kerusakan lainnya, sebaiknya segera lakukan penggantian.

2. Cek Oli Mesin dan Cairan Kendaraan

Pemeriksaan berikutnya adalah kondisi oli mesin. Pastikan volumenya sesuai batas yang dianjurkan dan jadwal penggantian belum terlewat.

Selain oli mesin, periksa juga cairan radiator atau coolant, minyak rem, minyak power steering jika menggunakan sistem hidraulis, serta cairan washer untuk membersihkan kaca depan.

Jangan mengabaikan kebocoran cairan di ruang mesin. Jika ditemukan rembesan atau volume cairan berkurang secara tidak wajar, segera lakukan pemeriksaan di bengkel.

3. Pastikan Sistem Pengereman Berfungsi

Periksa ketebalan kampas rem, kondisi cakram, serta volume minyak rem. Pengemudi juga perlu memperhatikan apakah muncul suara berdecit, getaran saat mengerem, atau pedal rem terasa lebih dalam dari biasanya.

Jika terdapat gejala tersebut, sebaiknya lakukan pemeriksaan di bengkel sebelum berangkat.

4. Periksa Aki dan Sistem Kelistrikan

Pastikan kondisi aki masih baik, terminal tidak berkarat, dan sistem pengisian bekerja normal. Periksa juga seluruh lampu kendaraan, mulai dari lampu utama, lampu rem, lampu sein, hingga lampu hazard.

Komponen ini penting untuk membantu pengemudi melihat kondisi jalan sekaligus memberikan tanda kepada pengguna jalan lainnya, terutama ketika berkendara malam hari atau saat hujan.

5. Pastikan AC Mobil Berfungsi Normal

Periksa kondisi filter kabin, kebersihan saluran udara, dan kemampuan AC dalam mendinginkan kabin.

AC yang berfungsi optimal membantu menjaga kenyamanan pengemudi dan penumpang selama perjalanan, terutama ketika harus menghadapi kemacetan panjang.

6. Siapkan Perlengkapan Darurat

Jangan hanya mengandalkan kondisi mobil yang prima. Pengemudi juga perlu membawa perlengkapan darurat untuk mengantisipasi masalah selama perjalanan.

Beberapa perlengkapan yang sebaiknya tersedia di dalam mobil antara lain:

Ban cadangan dengan tekanan angin sesuai.

Dongkrak dan kunci roda.

Segitiga pengaman.

Kotak P3K berisi perlengkapan pertolongan pertama.

Senter dan baterai cadangan.

Kabel jumper atau jump starter.

Alat pemadam api ringan (APAR).

Alat pemecah kaca dan pemotong sabuk pengaman untuk kondisi darurat.

Pastikan seluruh perlengkapan tersebut mudah dijangkau dan pengemudi mengetahui cara menggunakannya. 7. Atur Barang Bawaan dengan Benar

Saat berlibur bersama keluarga, barang bawaan biasanya lebih banyak dibandingkan perjalanan biasa.

Atur koper, tas, dan perlengkapan lainnya secara rapi di bagasi. Hindari menumpuk barang hingga menghalangi pandangan pengemudi melalui kaca belakang.

Jangan meletakkan barang berat secara sembarangan di dalam kabin karena berpotensi membahayakan penumpang ketika terjadi pengereman mendadak.

Pastikan pula jumlah penumpang tidak melebihi kapasitas kendaraan.

8. Rencanakan Rute dan Lokasi Istirahat

Sebelum berangkat, tentukan rute perjalanan dan cari tahu kondisi jalur yang akan dilalui. Pengemudi bisa memanfaatkan aplikasi navigasi untuk memantau kemacetan, jalan alternatif, serta lokasi fasilitas umum.

Cari tahu pula keberadaan SPBU, SPKLU, rest area, bengkel, dan tempat istirahat di sepanjang perjalanan.

Jangan memaksakan diri mengemudi ketika mulai mengantuk atau kelelahan. Berhenti dan beristirahat secara berkala, misalnya setiap dua jam perjalanan, dapat membantu menjaga konsentrasi pengemudi.

9. Siapkan Dokumen dan Saldo Pembayaran

Sebelum meninggalkan rumah, pastikan dokumen kendaraan seperti SIM dan STNK masih berlaku serta dibawa selama perjalanan.

Bagi pengguna jalan tol, pastikan saldo uang elektronik mencukupi untuk membayar perjalanan. Sebaiknya siapkan saldo lebih agar tidak perlu berhenti terlalu lama untuk melakukan pengisian ulang.

Simpan juga nomor layanan darurat, asuransi kendaraan, dan layanan bantuan jalan raya jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

10. Jaga Kondisi Fisik Pengemudi

Kesiapan mobil harus diimbangi dengan kondisi fisik pengemudi. Pastikan tubuh cukup istirahat sebelum memulai perjalanan.

Hindari mengemudi dalam kondisi mengantuk, sakit, atau setelah mengonsumsi obat yang dapat menyebabkan kantuk. Jika perjalanan dilakukan bersama anggota keluarga lain yang memiliki kemampuan mengemudi, pertimbangkan untuk bergantian.

Selama perjalanan, patuhi batas kecepatan, jaga jarak aman, gunakan sabuk pengaman, dan hindari penggunaan ponsel saat mengemudi.

Jangan Tunggu Mobil Bermasalah Persiapan libur Nataru menggunakan mobil pribadi sebaiknya dilakukan beberapa hari sebelum keberangkatan. Dengan begitu, pemilik kendaraan masih memiliki waktu untuk memperbaiki atau mengganti komponen yang kondisinya sudah tidak optimal.

Jangan menunggu munculnya masalah di tengah perjalanan untuk memeriksa kondisi kendaraan. Sebab, perjalanan liburan yang aman bukan hanya ditentukan oleh destinasi yang dituju, tetapi juga kesiapan kendaraan dan pengemudinya.