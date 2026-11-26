JawaPos.com – Mengunjungi pameran otomotif tidak harus selalu berburu mobil baru maupun pernak-perniknya. Di ajang GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026, pengunjung juga bisa menikmati berbagai aktivitas hiburan, mulai dari mencoba mobil sport mini listrik, melihat koleksi diecast, bermain simulator mobil RC, hingga berburu kuliner kekinian.

Beragam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pengalaman pameran yang lebih lengkap bagi masyarakat.

Tidak hanya menawarkan kendaraan baru, GAW 2026 juga menghadirkan industri pendukung serta berbagai fasilitas hiburan yang bisa dinikmati pengunjung bersama keluarga.

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi GAIKINDO, Anton Kumonty, mengatakan industri pendukung memiliki peran penting dalam melengkapi kebutuhan konsumen setelah membeli kendaraan.

"Bagi masyarakat, membeli mobil sering kali diikuti dengan kebutuhan untuk merawat dan melengkapinya agar semakin nyaman saat dikendarai. GAW kali ini menghadirkan puluhan merek industri pendukung yang sangat lengkap dalam satu tempat. Pengunjung tidak hanya bisa melihat dan membeli mobil baru, tetapi juga langsung mendapatkan berbagai aksesori serta menikmati keuntungan tambahan lewat program belanja yang kami siapkan," ujar Anton.

Selain memenuhi kebutuhan kendaraan dan aksesori, pengunjung juga bisa menikmati sejumlah aktivitas menarik selama pameran berlangsung di ICE BSD City, Tangerang.

Salah satunya adalah Mini Test Drive yang berlokasi di Hall 2. Program hasil kolaborasi dengan VROOMZ ini menghadirkan pengalaman mengendarai mobil sport mini bertenaga listrik dengan skala 1:2.

Mobil mungil tersebut mengusung desain yang terinspirasi dari sejumlah mobil sport legendaris. Pengunjung bisa merasakan sensasi berkendara hingga melakukan drifting di lintasan khusus.

Meski berukuran mini, kendaraan listrik ini menawarkan pengalaman mengemudi yang berbeda dan menghibur.

Bagi pencinta miniatur kendaraan, GAW 2026 juga menghadirkan Diecast Show & Competition di Hall 8. Area ini menjadi tempat berkumpulnya komunitas dan kolektor diecast untuk memamerkan koleksi terbaik mereka.

Tidak hanya melihat berbagai miniatur mobil, pengunjung juga bisa menyaksikan kompetisi diecast yang memperebutkan sejumlah hadiah menarik.

Masih di Hall 8, tersedia pula Immersive RC Simulator. Aktivitas ini memungkinkan pengunjung merasakan pengalaman mengendalikan mobil remote control (RC) melalui kokpit simulator.

Fasilitas tersebut dilengkapi layar dan setir kemudi interaktif sehingga memberikan sensasi seolah-olah sedang mengemudikan mobil secara langsung.

Immersive RC Simulator yang bisa dimainkan sebagai sarana hiburan di GAW 2026

Berburu Kuliner Kekinian di GAW 2026 Selain aktivitas otomotif dan hiburan, pengunjung juga bisa menikmati beragam pilihan makanan dan minuman. Panitia menyediakan area foodcourt dan foodtruck dengan menu yang bervariasi, mulai dari makanan khas Nusantara, camilan, kopi, hingga minuman segar.

Menariknya, GAW 2026 turut menghadirkan deretan kuliner populer dari kawasan Blok M, Jakarta Selatan, di area Hall 1–2.

Pengunjung bisa mencicipi sejumlah menu yang sedang populer, seperti Nasi Matah Blok M, Cimol Keju Barito, Ketan Susu Barito, Mtea Blok M, dan Puding Paman Barito.

Pilihan lainnya juga cukup beragam. Ada Donatopia, Pure Smoothies, Susu Murni Bahagia, Nerd Buns, The Coffee Room, Silatea, Pizza Napoletana, Pentol Kriwil, Matcia Matcha, hingga Hello Choco Berry.

Kehadiran area kuliner ini memberikan alternatif bagi pengunjung yang ingin beristirahat setelah berkeliling melihat kendaraan di area pameran.

Dengan kombinasi pameran kendaraan, aktivitas hiburan, komunitas, dan kuliner, GAW 2026 tidak hanya menjadi tempat untuk melihat perkembangan industri otomotif.

Ajang ini juga menawarkan pilihan rekreasi bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman.