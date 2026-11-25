JawaPos.com - Modifikasi mobil sport tidak hanya berkaitan dengan tampilan, tetapi juga menyangkut peningkatan performa, pengendalian, hingga karakter berkendara.

Melihat kebutuhan tersebut, PT Toyota-Astra Motor (TAM) mulai memasarkan 25 komponen resmi GR Parts untuk GR Yaris, GR Corolla, dan GR86 di Indonesia.

Penjualan GR Parts tersebut diperkenalkan dalam ajang GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026 di ICE BSD City, Tangerang, Rabu (25/11).

Komponen yang ditawarkan memiliki fungsi beragam, mulai dari meningkatkan aerodinamika, handling, performa drivetrain, hingga memperkuat tampilan kendaraan.

Menariknya, GR Parts ditawarkan dengan harga mulai dari Rp1 jutaan. Kehadiran komponen resmi ini memberikan alternatif bagi pemilik mobil Toyota GR yang ingin melakukan personalisasi kendaraan tanpa harus sepenuhnya mengandalkan komponen aftermarket.

Sebanyak 25 komponen tersebut terbagi dalam beberapa kategori, yakni performance, handling, styling, serta detail interior.

Pengguna dapat memilih komponen sesuai kebutuhan dan karakter berkendara masing-masing.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Bansar Maduma, mengatakan kehadiran GR Parts memberikan kesempatan bagi pemilik maupun calon pemilik mobil GR Pure untuk mengeksplorasi karakter kendaraannya.

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“Melalui semangat GR Drive for Every Lifestyle, Toyota ingin menjadikan GAZOO Racing (GR) semakin dekat dengan gaya hidup dan car culture pecinta otomotif Indonesia. Kini, pemilik maupun calon pemilik model GR Pure dapat lebih mudah memodifikasi kendaraannya dengan GR Parts yang tersedia secara resmi di Indonesia,” jelas Bansar, Kamis (25/11/2026) di ajang GAW 2026.

GR Pure merupakan lini tertinggi produk GAZOO Racing yang berisi mobil sport dengan karakter performa tinggi.

Model-model tersebut dikembangkan dengan DNA motorsport untuk penggunaan di jalan raya maupun kebutuhan berkendara di sirkuit.

Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang mendapatkan empat model GR Pure, yakni GR Supra, GR86, GR Yaris, dan GR Corolla.

Pengembangan GR Parts juga melibatkan pengalaman Toyota di dunia balap. Komponen tersebut melalui proses riset dan pengembangan, termasuk pengujian langsung di sirkuit untuk memastikan fungsi dan kualitasnya.

Pengalaman serta masukan pembalap Toyota dari berbagai negara turut menjadi salah satu acuan dalam pengembangan komponen.

Toyota juga memperhatikan aspek fungsionalitas dan kenyamanan agar komponen tetap sesuai untuk penggunaan kendaraan.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Hiroyuki Oide, mengatakan GR Parts menjadi bagian dari pengembangan ekosistem GAZOO Racing di Indonesia.

Menurutnya, kehadiran komponen tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan estetika, tetapi juga memberikan pilihan bagi pengguna untuk mengeksplorasi potensi kendaraan.

Seluruh GR Parts untuk GR Yaris, GR Corolla, dan GR86 dapat diperoleh sekaligus dipasang melalui GR Garage by Auto2000 yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.