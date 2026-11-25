JawaPos.com – Persaingan mobil listrik di Eropa tidak hanya melibatkan produsen otomotif, tetapi juga mulai memunculkan ketegangan dalam kebijakan perdagangan.

Jepang menyampaikan keberatan terhadap rencana Uni Eropa (UE) yang ingin memprioritaskan kendaraan listrik buatan kawasan Eropa dalam pemberian insentif.

Melansir dari lama Kyodo, keberatan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi kepada Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot dalam pertemuan di Paris, Senin (9/11).

Pertemuan berlangsung di sela-sela agenda para menteri luar negeri negara anggota G7.

Pemerintah Jepang menyebut Motegi telah menyampaikan kekhawatiran serius Tokyo terhadap rencana kebijakan tersebut.

Kedua menteri sepakat melanjutkan pembahasan secara intensif untuk mencari penyelesaian.

Isu ini sebelumnya juga dibicarakan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron melalui sambungan telepon pada pekan sebelumnya.

Uni Eropa tengah menyiapkan kebijakan yang memberikan perlakuan khusus bagi kendaraan listrik yang diproduksi di wilayahnya.

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi melindungi sektor industri strategis Eropa, termasuk otomotif, di tengah meningkatnya persaingan dengan produsen mobil listrik asal Tiongkok.

Namun, rencana itu berpotensi menimbulkan persoalan bagi produsen otomotif Jepang yang memasarkan kendaraannya di Eropa.

Prancis dan Jerman bahkan telah menyampaikan sikap bersama terkait kriteria kendaraan yang berhak mendapatkan insentif.

Dalam pernyataan pada 16 Oktober, kedua negara mengusulkan agar kendaraan yang diproduksi di Jepang tidak masuk dalam skema insentif yang tengah disiapkan Uni Eropa.

Jika usulan tersebut diterapkan, mobil listrik buatan Jepang berpotensi kehilangan akses terhadap fasilitas insentif yang diberikan kepada kendaraan produksi Eropa.

Kondisi ini dapat memengaruhi daya saing harga produk Jepang di salah satu pasar otomotif utama dunia.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Tokyo karena industri otomotif Jepang memiliki kepentingan besar di pasar Eropa.

Selain persaingan dengan produsen lokal, kehadiran merek-merek kendaraan listrik asal Tiongkok juga membuat kompetisi semakin ketat.

Di tengah pembahasan kebijakan tersebut, Jepang terus melakukan pendekatan diplomatik agar kendaraan produksi negaranya tidak dirugikan.

Pemerintah Jepang berharap produk otomotifnya mendapatkan perlakuan yang setara dalam aturan insentif kendaraan listrik Uni Eropa.

Selain membahas industri otomotif, Motegi dan Barrot juga membicarakan sejumlah isu internasional.

Keduanya sepakat memperkuat koordinasi terkait kawasan Indo-Pasifik, termasuk program nuklir dan rudal Korea Utara serta perang Rusia melawan Ukraina.

Perkembangan ini memperlihatkan bahwa persaingan industri kendaraan listrik global semakin berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan perlindungan industri masing-masing negara.