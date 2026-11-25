JawaPos.com – Pemilihan pelumas menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga performa dan kondisi mesin sepeda motor.

Kebutuhan setiap kendaraan pun berbeda, bergantung pada jenis mesin dan karakter penggunaannya. Hal ini turut ditampilkan Ipone melalui berbagai lini pelumas yang dibawa ke Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026.

Brand pelumas asal Prancis tersebut berpartisipasi dalam IMOS 2026 yang berlangsung pada 20–29 November 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.

Dalam pameran tersebut, diperkenalkan sejumlah pilihan pelumas untuk berbagai jenis sepeda motor, mulai dari skuter matik, motor 4-tak (4T), hingga motor 2-tak (2T).

Di segmen skuter matik, tersedia produk Ipone M4 Scoot, R4000 Scoot, dan Katana Scoot. Sementara untuk motor 4-tak, lini produknya mencakup IPONE M4, 10.4, R4000, Katana, Katana Offroad, dan Stroke 4.

Adapun pengguna motor 2-tak dapat mengenal produk R2000, Samouraï, serta Shogun 2R yang merupakan produk terbaru. Selain pelumas mesin, jenama ini juga membawa sejumlah produk perawatan sepeda motor.

Kehadiran berbagai lini tersebut menjadi bagian dari upaya Ipone memperkenalkan pilihan pelumas kepada pengguna sepeda motor dengan kebutuhan dan karakter kendaraan yang berbeda.

Managing Director PT Motul Indonesia Energy (MIE), Welmart Purba, mengatakan IMOS menjadi salah satu ajang penting untuk memperkenalkan produk sekaligus memperkuat eksistensi Ipone di pasar pelumas Indonesia.

“IMOS merupakan salah satu ajang penting bagi industri sepeda motor di Indonesia. Partisipasi IPONE dalam pameran ini merupakan bentuk komitmen kami menggarap pasar pelumas premium di Indonesia,” kata Welmart.

Di sela pameran, Ipone juga menghadirkan sejumlah program penawaran bagi pengunjung. Salah satunya berupa permainan spin wheel bagi konsumen dengan transaksi minimal Rp300 ribu.

Ada pula merchandise berupa topi atau slingbag untuk pembelian minimal Rp200 ribu. Sementara transaksi minimal Rp150 ribu berkesempatan mendapatkan keychain eksklusif.

Jenama pelumas ini turut memberikan harga khusus untuk sejumlah produk pelumas dan perawatan kendaraan selama IMOS 2026 berlangsung.