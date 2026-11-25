JawaPos.com - Honda Super Cub C125 mendapat penyegaran dengan tiga pilihan warna baru. Motor bebek legendaris yang dibanderol Rp 81 juta ini tetap mempertahankan desain retro ikonik, tetapi menawarkan sentuhan tampilan lebih segar dengan teknologi modern.

Meski tampil dengan nuansa berbeda, motor bebek bergaya klasik ini tetap mempertahankan desain retro ikonik yang menjadi ciri khas keluarga Super Cub.

Tiga warna terbaru tersebut meliputi Premium Silver Metallic, Matte Axis Grey Metallic, dan Pearl Smoky Grey. Pilihan warna ini memberikan karakter berbeda bagi konsumen yang ingin menjadikan kendaraan sebagai bagian dari gaya hidup.

Marketing Director PT Astra Honda Motor, Octavianus Dwi, mengatakan Honda Super Cub C125 memiliki daya tarik tersendiri karena mampu mempertahankan desain legendaris sekaligus mengikuti perkembangan kebutuhan konsumen.

"Kami berharap penyegaran warna yang kita lakukan dapat membuat Super Cub C125 semakin relevan dengan gaya hidup penggunanya tanpa meninggalkan identitas klasik," ujarnya.

Desain Retro dengan Sentuhan Modern

Honda Super Cub C125 mempertahankan desain khas dengan lekukan bodi berbentuk S-shape. Karakter tersebut terlihat pada setiap bagian bodi, mulai dari pelindung kaki hingga desain sepatbor depan dan belakang.

Kesan klasik juga diperkuat melalui penggunaan garis bodi yang tegas dan proporsi desain yang tetap mempertahankan identitas Super Cub.

Meski mengusung tampilan retro, motor ini sudah dilengkapi teknologi modern.

Sistem pencahayaan menggunakan All LED Lighting System, sedangkan panel instrumennya menggabungkan tampilan analog dan digital melalui Combined Digital Panel Meter.

Untuk mendukung keamanan dan kemudahan penggunaan, tersedia Honda Smart Key System. Honda juga menyematkan passenger seat bracket dan pillion step untuk menunjang kenyamanan saat digunakan berboncengan.

Mesin 125 cc dan Roda 17 Inci

Dari sektor dapur pacu, Honda Super Cub C125 mengandalkan mesin 123,94 cc, 4-tak, SOHC, berpendingin udara.

Diatas kertas mesin tersebut memiliki diameter dan langkah piston 50 x 63,1 mm serta rasio kompresi 10:1. Konfigurasi ini dirancang untuk memberikan performa yang mendukung kebutuhan berkendara sehari-hari.

Sementara itu, sektor kaki-kaki menggunakan pelek cast wheel berdiameter 17 inci dengan desain berbentuk V. Ukuran ban depan 70/90-17 dan belakang 80/90-17, keduanya sudah menggunakan tipe tubeless.

Untuk suspensi depan, Honda menggunakan model teleskopik guna mendukung stabilitas dan kenyamanan berkendara.

Harga Honda Super Cub C125

Honda Super Cub C125 dengan tiga pilihan warna terbaru dipasarkan dengan harga Rp 81 juta. Harga tersebut berstatus on the road (OTR) Jakarta.