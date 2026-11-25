JawaPos.com - Mengubah kebiasaan berkendara anak muda bukan perkara mudah. Apalagi ketika harus mengingatkan teman sendiri agar tidak mengabaikan helm. Namun, dua pelajar binaan Honda punya pendekatan berbeda.

Mereka tidak memilih banyak bicara atau menggurui, melainkan memulai dari kebiasaan diri sendiri untuk menularkan budaya berkendara aman.

Cara tersebut dilakukan Resty Fadillah dan Radhisti Syahbanie, dua Duta Safety Riding binaan Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM).

Keduanya berbagi pengalaman dalam sesi bincang santai di booth Honda pada Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 di ICE BSD City, Tangerang, Selasa (24/11).

Resty yang akrab disapa Rere dan Radhisti atau Rara merupakan siswi SMK Mitra Industri MM2100.

Mereka mendapatkan edukasi keselamatan berkendara melalui fasilitas Safety Riding Lab (SR Lab) yang dikembangkan Yayasan AHM di sekolah.

Melalui program tersebut, pelajar tidak hanya belajar berkendara aman, tetapi juga dibekali kemampuan untuk mengedukasi teman-temannya.

Mengajak Teman Lewat Kebiasaan

Menurut Rara, mengajak teman untuk lebih peduli terhadap keselamatan berkendara membutuhkan pendekatan yang tepat. Sebab, tidak semua anak muda langsung menerima ketika diingatkan.

Karena itu, mereka memilih memulai dari diri sendiri. Misalnya, selalu menggunakan helm dan jaket sebelum mengendarai sepeda motor.

Kebiasaan tersebut kemudian ditularkan kepada teman-teman di lingkungan sekolah.

"Edukasi itu dengan cara kita juga mengajak, bukan hanya dalam memberi omongan," kata Rara.

Pendekatan serupa juga dilakukan melalui berbagai kegiatan Safety Riding Go to School, Go to Campus, dan Company. Program ini menyasar pelajar, mahasiswa, hingga lingkungan perusahaan.

Kecelakaan Lalu Lintas Masih Jadi Perhatian

Edukasi keselamatan berkendara penting dilakukan mengingat angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih tinggi.

Data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri mencatat 165.381 kecelakaan lalu lintas sepanjang 1 Januari hingga 22 November 2026. Jumlah tersebut setara rata-rata sekitar 507 kecelakaan setiap hari.

Angka itu juga melampaui total kecelakaan sepanjang 2025 yang mencapai 156.715 kejadian.

Dalam periode tersebut, sebanyak 11.620 orang meninggal dunia akibat kecelakaan. Sekitar 94 persen kejadian disebut berkaitan dengan faktor manusia.

Sepeda motor menjadi salah satu kendaraan yang mendapat perhatian. Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin menyebut sepeda motor menyumbang lebih dari 70 persen kecelakaan saat pembukaan IMOS 2026.

Sementara itu, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mencatat distribusi sepeda motor domestik mencapai 5.653.450 unit sepanjang Januari-Oktober 2026.

Instruktur Safety Riding AHM M. Zakky Zulfiar mengatakan, perilaku pengendara menjadi salah satu faktor penting dalam keselamatan di jalan.

Kebiasaan seperti mendahului kendaraan sembarangan, tidak menjaga jarak aman, hingga salah mengambil posisi saat berbelok dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

Selain edukasi melalui teman sebaya, Honda juga menghadirkan fasilitas pembelajaran keselamatan berkendara di IMOS 2026.

Salah satunya Honda Riding Trainer (HRT), simulator yang membantu pengendara mengenali potensi bahaya di jalan raya.

Melalui simulator ini, pengunjung bisa berlatih menghadapi berbagai kondisi lalu lintas.

Setelah simulasi, peserta mendapatkan evaluasi, termasuk kesalahan seperti lupa menyalakan lampu sein atau kurang tepat melakukan pengereman.

Honda juga memperkenalkan kampanye Cari Aman melalui prinsip 5P Plus. Edukasi ini mengingatkan pengendara untuk menggunakan helm dan jaket sesuai standar serta mematuhi rambu lalu lintas.