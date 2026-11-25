JawaPos.com - Di tengah pasar otomotif nasional yang masih menghadapi tekanan daya beli masyarakat dan persaingan ketat, BAIC Indonesia mengklaim mencatat pertumbuhan penjualan wholesale sebesar 52 persen hingga Oktober 2026. Capaian tersebut menjadi modal bagi pabrikan asal Tiongkok itu untuk memperluas jaringan distribusi dan menyiapkan empat model kendaraan baru pada 2027.

PT JIO Distribusi Indonesia (JDI), selaku agen pemegang merek (APM) BAIC di Indonesia, mencatat penjualan wholesale sebanyak 691 unit sepanjang Januari-Oktober 2026.

Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 454 unit.

Meski menunjukkan pertumbuhan, volume penjualan tersebut memperlihatkan bahwa BAIC masih berada dalam tahap memperkuat penetrasi pasar otomotif Indonesia.

Mereka pun perlu menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan industri, mulai dari persaingan harga, perubahan preferensi konsumen, hingga kemampuan masyarakat membeli kendaraan baru.

Chief Operating Officer PT JIO Distribusi Indonesia Dhani Yahya mengatakan, pertumbuhan penjualan tersebut menjadi sinyal positif bagi perkembangan bisnis BAIC di Indonesia.

“Pertumbuhan wholesale sebesar 52 persen hingga Oktober 2026 merupakan pencapaian positif bagi BAIC Indonesia, terutama di tengah kondisi industri otomotif yang masih penuh tantangan dan persaingan yang semakin kompetitif. Kami melihat adanya perkembangan kepercayaan pasar terhadap BAIC, sekaligus peluang yang masih sangat besar untuk terus kami kembangkan,” ujar Dhani dalam kegiatan Media Brunch & Connect with BAIC Indonesia di Gaikindo Auto Week 2026.

Menurut dia, capaian tersebut bukan hanya berkaitan dengan peningkatan angka penjualan, tetapi juga menjadi dorongan untuk memperkuat strategi pemasaran, kualitas layanan, dan kepercayaan konsumen.

BAIC Bidik Penjualan 950 Unit Sepanjang 2026 Setelah membukukan penjualan wholesale sebanyak 594 unit sepanjang 2025, BAIC Indonesia memproyeksikan penjualan mencapai 950 unit hingga akhir 2026.

Target tersebut setara dengan kenaikan sekitar 60 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan capaian 691 unit hingga Oktober, BAIC masih perlu menjual sekitar 259 unit dalam dua bulan terakhir untuk memenuhi proyeksi tersebut.

Pertumbuhan penjualan menjadi tantangan tersendiri bagi BAIC, terutama karena pasar otomotif nasional belum sepenuhnya terbebas dari tekanan ekonomi dan melemahnya kemampuan belanja sebagian masyarakat.

Dalam situasi tersebut, memperluas pilihan kendaraan saja tidak cukup. Ketersediaan jaringan penjualan, layanan purnajual, kemudahan memperoleh suku cadang, serta nilai kendaraan saat dijual kembali turut menjadi pertimbangan konsumen sebelum membeli mobil.

Karena itu, BAIC mulai mengarahkan strategi bisnisnya pada penguatan jaringan distribusi dan layanan konsumen.

Targetkan 29 Dealer Resmi pada 2027 BAIC Indonesia menargetkan memiliki 29 dealer resmi pada 2027. Target tersebut berarti perusahaan akan menambah sembilan jaringan dealer dari total 20 dealer yang telah beroperasi pada 2026.

Ekspansi itu direncanakan menjangkau sejumlah wilayah strategis, yakni Slipi, Radio Dalam, dan Kalimalang di Jakarta, serta Makassar, Surabaya, Medan, Balikpapan, Yogyakarta, dan Banjarmasin.

Perluasan jaringan menjadi langkah penting bagi merek yang masih membangun pengenalan di pasar Indonesia. Konsumen tidak hanya mempertimbangkan spesifikasi dan harga kendaraan, tetapi juga kemudahan mengakses bengkel resmi ketika membutuhkan perawatan maupun perbaikan.

Dhani mengatakan, ekspansi dealer tidak semata-mata mengejar penambahan jumlah lokasi, tetapi juga memastikan kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia.

“Ekspansi jaringan dealer merupakan salah satu prioritas utama kami dalam membangun bisnis BAIC Indonesia secara berkelanjutan. Kami tidak hanya berfokus pada penambahan jumlah dealer, tetapi juga memastikan kesiapan fasilitas, kualitas sumber daya manusia, serta standar pelayanan yang mampu memberikan pengalaman kepemilikan kendaraan terbaik bagi konsumen,” jelasnya.

Selain memperluas jaringan penjualan, BAIC juga menyiapkan empat model baru untuk memperkuat persaingan di pasar otomotif Indonesia.

Rencana tersebut mencakup kendaraan listrik, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan mobil bermesin pembakaran internal atau internal combustion engine (ICE).

Dhani mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan BAIC International untuk mempersiapkan model-model baru yang sesuai dengan karakter konsumen Indonesia.

“Kami memahami bahwa pertumbuhan BAIC di Indonesia harus didukung oleh portofolio produk yang relevan dengan kebutuhan dan karakter pasar. Oleh karena itu, kami terus berkoordinasi dengan BAIC International untuk mempersiapkan kehadiran model-model baru yang memiliki daya saing dari sisi teknologi, desain, fitur, maupun value proposition,” katanya.

Dia menambahkan, pengembangan produk tersebut diharapkan memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen, baik yang mencari kendaraan listrik maupun mobil bermesin konvensional.