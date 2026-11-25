



JawaPos.com - Chery J6T CSH menjadi babak baru perjalanan Chery J6 di Indonesia.

Setelah J6 Series mencatatkan diri sebagai SUV 4WD nomor satu sepanjang 2025, Chery kini menyajikan J6T CSH yang mengusung teknologi Range-Extended Electric Vehicle (REEV).

Pencapaian J6 Series berdasarkan data penjualan ritel Gaikindo sepanjang 2025 menjadi modal Chery mengembangkan lini SUV petualangnya.

Head of Brand & Marketing Chery

Business Unit, Arthur Panggabean menyebut penerimaan konsumen terhadap J6 menjadi salah satu faktor pengembangan model berikutnya. "J6T CSH tetap menawarkan sensasi berkendara mobil listrik yang penuh torsi, senyap, dan

halus," ujar Arthur Panggabean saat ditemui di Jakarta.

Perjalanan keluarga J6 di Indonesia dimulai pada November 2024. Chery J6 hadir sebagai SUV listrik dengan karakter desain mengotak dan kemampuan berkendara di berbagai medan. Model tersebut kemudian mendapatkan pengembangan melalui kehadiran J6T pada 2025.

J6T membawa sejumlah penyempurnaan pada desain eksterior dan interior. Karakter adventure tetap dipertahankan melalui konstruksi aluminium, suspensi H-Arm, serta kemampuan melintasi

genangan air.

Kini, Chery membawa pengembangan tersebut ke tingkat berikutnya melalui J6T CSH. Model ini menggunakan teknologi REEV yang menggabungkan motor listrik sebagai penggerak roda dengan mesin bensin sebagai generator untuk menghasilkan energi listrik.

J6T CSH Punya Tenaga 428 PS Berbeda dengan mobil hybrid konvensional, roda J6T CSH tetap digerakkan sepenuhnya oleh motor listrik.

Mesin bensin 1.500 cc turbo berfungsi sebagai pembangkit listrik ketika kendaraan

membutuhkan tambahan energi.

Pada konfigurasi tiga motor listrik, dua motor bertugas menggerakkan roda, sementara satu motor lainnya terhubung dengan mesin generator. Sistem tersebut menghasilkan tenaga gabungan hingga 428 PS dengan torsi maksimum 505 Nm.

Khusus sistem penggerak Intelligent All-Wheel Drive (iWD), distribusi tenaga dapat

disesuaikan dengan kondisi permukaan jalan. Arthur menyebut karakter penggerak listrik menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan J6T CSH.

Respons tenaga yang cepat membuat kendaraan dapat menghadapi berbagai kondisi lintasan dengan lebih mudah. "Karakter berkendaranya tetap seperti mobil listrik, dengan torsi yang langsung terasa," jelasnya.

Kemampuan tersebut diperlihatkan melalui sesi pengujian di Hongyang Mountain, Tiongkok, dalam rangkaian Chery International User Summit 2026.

Lintasan pengujian mencakup empat tantangan, yakni tanjakan dan permukaan tidak rata, rangkaian tikungan, ruang putar terbatas, serta lintasan air.

J6T CSH sendiri dibekali delapan mode berkendara plus satu mode tambahan untuk menyesuaikan karakter pengendaraan.

Suspensi H-Arm aluminium juga mendukung stabilitas kendaraan

ketika melintasi permukaan bergelombang.

Untuk kebutuhan manuver di ruang terbatas, tersedia Turn Pro Function yang membantu kendaraan berputar dengan radius lebih kecil melalui pengaturan tenaga pada kedua motor penggerak.

Ground clearance 220 mm turut memberikan ruang lebih besar ketika kendaraan melewati permukaan berbatu maupun lintasan dengan perbedaan ketinggian.

Jarak Tempuh Lebih dari 1.000 Kilometer Salah satu daya tarik utama J6T CSH terletak pada kemampuan jarak tempuhnya. Dengan baterai terisi penuh dan bahan bakar tersedia, SUV ini diklaim mampu menempuh jarak kombinasi lebih dari 1.000 kilometer.

Hal ini berkat pengisian daya yang dilakukan oleh mobil itu sendiri melalui jantung pacu konvensional secara terus-menerus.

Teknologi REEV memberikan fleksibilitas bagi pengguna yang ingin menikmati karakter berkendara mobil listrik tanpa terlalu bergantung pada ketersediaan stasiun pengisian daya.

Harga Resmi J6T CSH Chery secara resmi mengumumkan banderol J6T CSH dalam ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026. Chery Indonesia memasarkan J6T CSH dalam dua pilihan sistem penggerak dengan status On The Road (OTR) Jakarta, yakni: J6T CSH RWD: Rp 549.900.000 dan Chery J6T CSH iWD: Rp 599.900.000.

Kehadiran J6T CSH sekaligus memperluas pilihan teknologi elektrifikasi Chery di Indonesia.