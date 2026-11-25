JawaPos.com - Jetour tak hanya memperkuat lini kendaraan elektrifikasi, tetapi juga mulai membangun ekosistem pendukungnya.

Melalui kolaborasi dengan Utomo Charge+, Jetour menyiapkan akses fasilitas pengisian daya di setiap showroom untuk mendukung penggunaan teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) di Indonesia.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GAW) 2026 di ICE BSD City, Tangerang.

Kedua perusahaan berupaya memperkuat ekosistem kendaraan elektrifikasi, khususnya dalam mendukung penggunaan teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) Jetour yang mengusung Intelligent Dual Mode (i-DM).

President Director Jetour Indonesia, Caroline Ling, mengatakan, pengembangan infrastruktur pengisian daya menjadi bagian penting dalam mendukung transisi menuju mobilitas elektrifikasi.

Menurutnya inovasi kendaraan perlu diimbangi dengan fasilitas pendukung agar konsumen mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sehari-hari.

"Bagi Jetour, kolaborasi ini merupakan langkah penting dalam memperkuat komitmen kami untuk mendukung perkembangan ekosistem kendaraan elektrifikasi di Indonesia," ujar Caroline.

Dia menambahkan, melalui kerja sama dengan Utomo Charge+, Jetour berharap dapat memperluas akses fasilitas pengisian daya, termasuk melengkapi fasilitas di setiap showroom.

Dengan begitu, konsumen memiliki lebih banyak pilihan fasilitas pengisian daya untuk menunjang kebutuhan mobilitas.

Dukung Optimalisasi Teknologi PHEV Teknologi i-DM menjadi salah satu bagian dari pengembangan kendaraan elektrifikasi Jetour. Sistem ini mengombinasikan tenaga listrik dengan mesin konvensional sehingga memberikan fleksibilitas dalam berkendara.

Kombinasi tersebut memungkinkan kendaraan digunakan untuk berbagai kebutuhan perjalanan, mulai dari mobilitas harian hingga perjalanan jarak jauh.

Dukungan infrastruktur pengisian daya diharapkan dapat membantu konsumen memanfaatkan kemampuan berkendara elektrifikasi pada kendaraan PHEV secara lebih optimal.

Sementara itu, Utomo Charge+ memiliki kapabilitas dalam pengembangan jaringan pengisian daya kendaraan listrik melalui berbagai solusi charging dan konsep Mobility Hub.

Managing Director Utomo Charge+ Indonesia, Anthony Utomo, menyambut positif kolaborasi tersebut. Menurut dia, kemitraan ini menjadi salah satu upaya memperluas pemanfaatan infrastruktur pengisian daya di Indonesia.

"Melalui sinergi ini, kami berharap dapat memperluas pemanfaatan infrastruktur pengisian daya serta menghadirkan kemudahan akses bagi konsumen Jetour di Indonesia," kata Anthony.

Lebih dari sekadar kerja sama bisnis, kolaborasi ini juga berkaitan dengan filosofi Travel+ yang diusung Jetour.

Konsep tersebut menempatkan perjalanan tidak hanya sebagai aktivitas berkendara, tetapi juga didukung teknologi, kenyamanan, dan infrastruktur yang memadai.