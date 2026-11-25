JawaPos.com – Penggemar traveling dan petualangan bisa melihat langsung berbagai kendaraan campervan dan overland di ajang GAIKINDO Jakarta Auto Week (GAW) 2026.

Melalui area Campervan Show di Hall 1 Permata Bank, ICE BSD City, Tangerang, pengunjung dapat menemukan mobil modifikasi yang dirancang untuk menunjang perjalanan jarak jauh hingga aktivitas outdoor.

Pameran yang berlangsung pada 20–29 November 2026 ini menghadirkan berbagai elemen ekosistem campervan.

Mulai dari kendaraan hasil modifikasi karoseri, aksesori, layanan rental, destinasi camping, hingga komunitas pecinta perjalanan.

Kehadiran area tersebut menjadi salah satu upaya memperkenalkan tren perjalanan menggunakan kendaraan multifungsi.

Melalui konsep campervan, mobil tidak hanya digunakan sebagai alat transportasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat beristirahat selama perjalanan.

DFSK Super Cab Disulap Jadi Motorhome Salah satu kendaraan yang menarik perhatian adalah DFSK Campervan PASTEL, hasil kolaborasi DFSK dengan karoseri Delima Mandiri.

Menggunakan DFSK Super Cab sebagai kendaraan dasar, model ini dikembangkan menjadi motorhome yang dapat menunjang kebutuhan wisata dan aktivitas luar ruang.

Pengembangan kendaraan campervan umumnya meliputi penataan interior, fasilitas tempat tidur, ruang penyimpanan, hingga perlengkapan pendukung kegiatan outdoor. Seluruhnya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna selama melakukan perjalanan.

Selain DFSK Campervan PASTEL, pengunjung juga bisa melihat hasil karya sejumlah builder modifikasi, seperti TAS 4x4, IronSmith Fabrication, JP4x4, Basecamp, Mangooni, dan Indocamper.

Melalui kehadiran para builder tersebut, pengunjung dapat mengetahui lebih jauh proses modifikasi kendaraan, pilihan aksesori, hingga pertimbangan keselamatan sebelum mengembangkan mobil menjadi kendaraan petualangan.

Hadirkan Komunitas dan Aktivitas Traveling Campervan Show GAW 2026 juga melibatkan komunitas sebagai bagian dari perkembangan gaya perjalanan campervan dan overland di Indonesia.

Sejumlah komunitas yang hadir antara lain Camper Van Indonesia (CVI), Indonesia Motorhome Community (IMC), Mitsubishi Pajero Club Indonesia (MPCI), Dcab ID, dan IOX.

Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan anggota komunitas untuk berbagi pengalaman, mendapatkan rekomendasi destinasi, hingga mengetahui persiapan berkendara jarak jauh dan berkemah.

Tidak hanya melihat kendaraan, pengunjung juga bisa mengikuti berbagai aktivitas, seperti menjelajahi kendaraan modifikasi, berdiskusi dengan builder dan karoseri, serta berkenalan dengan komunitas campervan dan overland.

Berbagai kegiatan keluarga juga disiapkan untuk memberikan pengalaman berbeda selama pameran berlangsung.

Melalui Campervan Show, GAW 2026 tidak hanya menghadirkan kendaraan modifikasi, tetapi juga memperkenalkan alternatif perjalanan yang lebih fleksibel.