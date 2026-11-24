JawaPos.com - Pengunjung Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 dapat mencoba lebih dari 200 unit mobil dari 36 merek otomotif global.

Penyelenggara menyediakan fasilitas test drive selama pameran berlangsung pada 20-29 November 2026 di ICE BSD City, Tangerang.

Pilihan kendaraan yang tersedia mencakup berbagai model dengan mesin bensin, teknologi hybrid, hingga mobil listrik murni.

Menariknya, area test drive tahun ini juga dilengkapi lintasan water obstacle untuk memberikan pengalaman kepada pengunjung dalam merasakan kemampuan mobil ketika melintasi jalanan basah maupun genangan air.

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo, Anton Kumonty, mengatakan fasilitas test drive menjadi salah satu program yang paling dinantikan pengunjung karena dapat membantu mereka menentukan kendaraan sebelum membeli.

"Mencoba langsung rasa berkendara dan kenyamanan sebuah mobil adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat sebelum membeli," kata Anton, Selasa (24/11).

Sejumlah merek yang menyediakan kendaraan untuk dicoba antara lain BYD dengan Atto 1, M6 DM, M6 EV 2, dan Titan 7 DM. Chery menghadirkan Q, J6T EV, J6T CHS, Tiggo 9 CSH, Tiggo 8 CSH, dan Tiggo Cross CHS.

Dari merek Jepang, Honda menyediakan Step Wgn RS e:HEV dan New HR-V e:HEV. Mitsubishi Motors menghadirkan Xpander, Destinator Ultimate Premium, New Xforce, New Xforce EV, dan Pajero Sport.

Sementara itu, Toyota menyediakan Veloz HEV, Innova Zenix HEV, dan bZ4X Touring.

Pengunjung juga dapat mencoba sejumlah mobil listrik dari berbagai merek, seperti Aion 160, Aion V, Aion UT, dan Hyptec HT dari GAC Aion; VinFast VF 3, VF MPV 7, VF 6 Plus, VF 7 Eco, Limo Green, dan Herio Green; serta Wuling Eksion, Darion, Air EV, Cloud EV, dan Binguo EV.

Merek lainnya yang turut menyediakan unit test drive meliputi BAIC, BAW, BMW, Changan, Daihatsu, Danza, DFSK, Ford, Geely, GWM, Hyundai, iCar, Jeep, Jetour, Kia, Lepas, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Omoda Jaecoo, Polytron, Suzuki, Volvo, Xpeng, dan Zeekr.

Untuk mengikuti test drive, pengunjung wajib mendaftar di konter yang tersedia, mengisi dan menandatangani surat pernyataan, serta menunjukkan SIM A yang masih berlaku.

Pengemudi juga harus dalam kondisi sehat, mengenakan sabuk pengaman, dan tidak berada di bawah pengaruh alkohol maupun obat-obatan.

Selama pengujian, kecepatan kendaraan dibatasi maksimal 40 km/jam dan pengunjung wajib mengikuti arahan petugas.

Adapun tiket masuk GAW 2026 tersedia secara daring melalui aplikasi Auto360 dengan harga Rp 40 ribu untuk hari kerja dan Rp 70 ribu untuk akhir pekan serta hari libur nasional.