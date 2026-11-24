JawaPos.com - Membangun pengenalan merek menjadi tantangan bagi produsen otomotif baru di Indonesia.

Selain menawarkan produk kompetitif, produsen perlu memperkenalkan sejarah, karakter, dan nilai yang ditawarkan kepada konsumen.

Hal itu menjadi salah satu fokus BAW (Beijing Automobile Works) dalam keikutsertaannya di Gaikindo Jakarta Auto Week (GAW) 2026 yang digelar di ICE BSD, Tangerang.

Brand Marketing Director BAW Indonesia Rifkie Setiawan mengatakan, respons pengunjung terhadap kehadiran BAW cukup positif. Rata-rata kunjungan ke booth mencapai 500–700 orang per hari.

"Traffic harian pengunjung booth itu bisa di atas 500–700 orang, bahkan saat weekend bisa lebih," ujar Rifkie.

Menurut dia, penerimaan pasar terhadap produk BAW juga cukup baik. Terlebih, M8 yang diperkenalkan merupakan MPV listrik berukuran besar dengan harga mulai Rp 699 juta.

Segmen tersebut dinilai masih memiliki ruang untuk berkembang karena belum banyak pilihan kendaraan sejenis.

"Ini salah satu EV MPV yang berada di white space. Belum ada kompetitornya di level large EV MPV dengan harga mulai Rp 699 jutaan," jelasnya.

Meski demikian, BAW masih menghadapi pekerjaan rumah dalam mengenalkan identitas merek kepada konsumen.

Sebagian pengunjung pameran masih mempertanyakan latar belakang BAW dan produk yang ditawarkan. Kondisi tersebut menjadi perhatian perusahaan otomotif asal Tiongkok itu untuk menyusun strategi komunikasi pada tahun depan.

"PR-nya adalah beberapa konsumen masih bertanya, BAW itu apa. Jadi, ke depan kami akan lebih banyak memperkenalkan BAW kepada masyarakat," katanya.

BAW sendiri memiliki sejarah panjang di industri otomotif Tiongkok. Perusahaan tersebut mulai memproduksi sepeda motor pada 1951, kemudian merambah kendaraan penumpang dan Jeep. Salah satu model yang dikenal adalah BJ212 yang mulai diproduksi pada 1968.

Rifkie menyebut, BJ212 pada awalnya banyak digunakan untuk kebutuhan khusus, seperti militer, pertambangan, dan pemadam kebakaran. BAW kemudian menjalani restrukturisasi pada 2020, termasuk pemindahan kantor pusat dan fasilitas utama ke Qingdao.

Saat ini, BAW memiliki sejumlah fasilitas produksi dengan kapasitas gabungan sekitar 500 ribu unit secara global. Indonesia juga menjadi pasar pertama di Asia Tenggara yang dimasuki BAW dengan skema prinsipal langsung.

"Untuk Asia Tenggara, Indonesia menjadi yang pertama. Kami juga menyiapkan kerja sama dengan PT Handal Indonesia Motor di Purwakarta untuk produksi CKD," ungkap Rifkie.

Dalam tahap awal, BAW masih mendatangkan M8 secara utuh atau completely built up (CBU). Persiapan fasilitas produksi lokal tengah berjalan dan ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2027.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, BAW telah menyiapkan stok kendaraan sehingga unit M8 yang dipesan selama GAW 2026 dapat segera dikirim. Perusahaan menargetkan penjualan sekitar 100 unit hingga akhir tahun ini.

Di Indonesia, BAW M8 sendiri dipasarkan dalam tiga varian dengan harga mulai Rp 699 juta. BAW M8 Premium 7-Seater dibanderol Rp 699 juta, sedangkan Premium 9-Seater dijual Rp 729 juta. Adapun varian tertinggi, BAW M8 Flagship 7-Seater, dipasarkan Rp 749 juta.

Pada 2027, BAW berencana tetap memasarkan M8 sekaligus menghadirkan BJ 212 ke Indonesia. Mereka juga akan memperluas jaringan penjualan. Saat ini, BAW mengklaim telah memiliki enam dealer, termasuk di Pluit, Kelapa Gading, Bekasi, Batam, dan Surabaya.

Ekspansi berikutnya tengah disiapkan di Bandung dan sejumlah wilayah Indonesia bagian timur. Selain jaringan dealer, perusahaan juga merencanakan lebih banyak kegiatan pameran dan aktivitas komunikasi untuk menjangkau calon konsumen.

Rifkie mengatakan, M8 menyasar konsumen kelas menengah atas yang masih mempertimbangkan aspek harga dan fungsi kendaraan.

"Kami lebih mengutamakan sisi kenyamanan dan utilitas. MPV ini bisa digunakan untuk berbagai skenario, baik bisnis, keluarga, maupun traveling," paparnya.

Dengan panjang bodi sekitar 5,3 meter, M8 menawarkan konfigurasi tujuh dan sembilan penumpang. Fasilitas di baris kedua mencakup captain seat, fitur pijat, ventilated seat, pengaturan elektrik delapan arah, hingga mode zero gravity.

M8 juga dibekali teknologi vehicle-to-load (V2L) dengan daya hingga 2,3 kW. Fitur tersebut memungkinkan kendaraan memasok listrik untuk perangkat elektronik dari sumber daya baterai mobil.

"Kami menyasar konsumen menengah atas yang pragmatis. Dengan harga Rp 699 juta hingga Rp 749 juta, konsumen sudah bisa mendapatkan standar kenyamanan yang biasanya ada di mobil premium," tutur Rifkie.

Untuk menjangkau konsumen lebih luas, BAW akan meningkatkan komunikasi melalui media, kegiatan pameran, dan pengalaman langsung mencoba kendaraan.

Langkah tersebut penting karena karakter M8 yang menawarkan kenyamanan di baris kedua juga menyasar konsumen yang menggunakan pengemudi pribadi.

"Ini bukan seperti mobil-mobil yang biasanya lebih berorientasi pada orang yang menyetir. Ada juga konsumen yang menggunakan pengemudi dan mengutamakan kenyamanan di belakang," jelasnya.

Rifkie mengakui, kondisi ekonomi dan ketidakpastian geopolitik menjadi tantangan bagi industri otomotif. Perubahan perilaku konsumen yang kini lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang juga menjadi perhatian perusahaan.

Menurut dia, konsumen kelas menengah atas masih memiliki daya beli, tetapi cenderung lebih selektif dalam memilih kendaraan. Situasi tersebut dinilai membuka peluang bagi BAW untuk menawarkan kendaraan dengan fasilitas premium pada harga lebih kompetitif.