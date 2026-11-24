JawaPos.com - Membeli sepeda motor bukan sekadar memilih desain atau merek. Kenyamanan berkendara, efisiensi bahan bakar, fitur keselamatan, hingga kesesuaian dengan kebutuhan mobilitas sehari-hari menjadi sejumlah pertimbangan konsumen sebelum menentukan pilihan.

Melalui pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026, pengunjung bisa merasakan langsung karakter puluhan sepeda motor terbaru dari 14 merek berbeda melalui fasilitas test ride.

Berlangsung pada 20–29 November 2026 di Hall 9–10, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, area test ride disiapkan di kawasan outdoor untuk memberikan pengalaman berkendara secara langsung kepada calon konsumen.

Pilihan kendaraan yang tersedia cukup beragam. Mulai dari skuter matik (skutik) untuk kebutuhan harian, motor sport, motor gede (moge), hingga sepeda motor listrik.

Perkembangan teknologi elektrifikasi juga menghadirkan pertimbangan baru. Motor listrik mulai menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan kendaraan untuk perjalanan harian dengan karakter pengoperasian berbeda dari motor konvensional.

Pasar Motor Nasional Masih Tumbuh Kebutuhan masyarakat terhadap sepeda motor juga tercermin dari kinerja pasar roda dua nasional yang masih menunjukkan pertumbuhan.

Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), distribusi sepeda motor domestik dari pabrik ke dealer atau wholesales sepanjang Januari-Oktober 2026 mencapai 5.653.450 unit.

Angka tersebut meningkat 4,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatatkan 5.427.253 unit.

Khusus Oktober 2026, distribusi sepeda motor mencapai 637.029 unit. Meski sedikit lebih rendah dibandingkan September yang mencatatkan 654.343 unit, penjualan Oktober masih tumbuh 7,9 persen secara tahunan.

Pada awal 2026, AISI memproyeksikan penjualan sepeda motor nasional berada di kisaran 6,4 juta hingga 6,7 juta unit sepanjang tahun.

Capaian hingga Oktober tersebut menunjukkan pasar sepeda motor masih memiliki peluang untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

Kebutuhan kendaraan roda dua untuk menunjang mobilitas, pilihan produk yang semakin beragam, serta kemudahan akses pembiayaan menjadi sejumlah faktor yang menopang permintaan pasar.

Di tengah kondisi tersebut, IMOS 2026 menjadi salah satu sarana bagi konsumen untuk mengenali perkembangan produk sekaligus mempertimbangkan kendaraan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial.

Project Director IMOS 2026, Abiyoso Wietono, mengatakan area test ride selalu menjadi salah satu fasilitas yang paling dinantikan pengunjung karena membantu calon konsumen menentukan pilihan sepeda motor.

“Mencoba langsung rasa berkendara dan kenyamanan sebuah sepeda motor adalah langkah yang sangat penting sebelum masyarakat memutuskan untuk membeli. Karena itu, IMOS 2026 menghadirkan belasan merek roda dua di area test ride sehingga pengunjung bisa mencoba langsung teknologi mesin konvensional maupun motor listrik terkini. Harapannya, pengalaman berkendara secara langsung ini dapat membantu pengunjung menemukan sepeda motor yang paling sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan mereka,” ujar Abiyoso.

14 Merek Siapkan Beragam Motor untuk Dicoba Sebanyak 14 merek sepeda motor menyediakan unit yang bisa dicoba pengunjung selama IMOS 2026 berlangsung.

Berikut daftar merek dan model yang tersedia di area test ride:

Alva: ALVA Cervo X dan ALVA N3 Next Gen. Dibao EV: Nitro. Harley-Davidson: Street Glide. Honda: ADV 160 Roadsync, PCX 160 Roadsync, dan Vario 160 EVO. Italjet: Dragster 459, Dragster 250, dan R200. Kawasaki: KLE 500 dan Brusky 125. Peugeot: Django Evo Silver, Django Classic Paradise Blue, dan Django Cafe Racer Silver. Polytron: Polytron FOX 350 dan Polytron FOX 200. Royal Enfield: Hunter 350 dan Himalayan 450. Scomadi: Technica 200i Adventure. Suzuki: Burgman Access, Satria, dan V-Storm. Triumph: Triumph Speed 400. TVS: Ronin Agonda, Ronin Midnight Blue, Callisto 11, Callisto 125, dan iQube. Yamaha: NMAX, Fazzio, dan Grand Filano. Komposisi tersebut memperlihatkan beragam karakter kendaraan yang dapat menjadi bahan pertimbangan konsumen.

Pengunjung bisa membandingkan motor untuk kebutuhan transportasi harian hingga kendaraan berkapasitas mesin besar yang lebih berorientasi pada hobi dan perjalanan jarak jauh.

Syarat dan Jadwal Test Ride IMOS 2026 Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama kegiatan berlangsung, pengunjung diwajibkan mengikuti sejumlah ketentuan sebelum mencoba sepeda motor.

Calon peserta harus melakukan registrasi di konter pendaftaran area test ride, mengisi dan menandatangani surat pernyataan, serta menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) C yang masih berlaku.

Pengendara juga harus dalam kondisi sehat dan tidak berada di bawah pengaruh alkohol maupun obat-obatan.

Perlengkapan keselamatan seperti helm, jaket, celana panjang, dan sepatu tertutup wajib digunakan selama berkendara.

Selain itu, peserta harus mematuhi batas kecepatan di lintasan serta mengikuti arahan petugas marshal.

Area test ride IMOS 2026 dibuka setiap hari selama pameran berlangsung dengan jadwal sebagai berikut:

Senin-Jumat (weekday): pukul 11.00–20.00 WIB.

Sabtu-Minggu (weekend): pukul 10.00–20.00 WIB.

Hari terakhir, 29 November 2026: pukul 10.00–18.00 WIB. Kehadiran area test ride diharapkan memberikan gambaran lebih nyata kepada masyarakat sebelum membeli kendaraan.