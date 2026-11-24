JawaPos.com - Penjualan mobil di pameran otomotif kini semakin memanfaatkan platform digital. Di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GAW) 2026 di ICE BSD City, Tangerang, aktivitas jual beli kendaraan tidak hanya dilakukan melalui booth, tetapi juga lewat siaran langsung atau live streaming.

Melalui live streaming, tenaga penjual bisa memperkenalkan mobil, menjelaskan fitur, menawarkan promo, hingga menjawab pertanyaan calon konsumen secara langsung.

Cara ini membuat pemasaran kendaraan memiliki jangkauan lebih luas. Masyarakat yang tidak sempat datang ke lokasi pameran tetap bisa melihat produk dan mendapatkan informasi penjualan melalui ponsel.

Berbeda dengan promosi melalui iklan biasa, live streaming memungkinkan komunikasi dua arah antara penjual dan calon pembeli.

Penonton bisa bertanya mengenai harga, spesifikasi, pilihan warna, diskon, hingga skema cicilan. Tenaga penjual pun dapat memberikan penjelasan secara langsung.

Bahkan, konsumen yang tertarik bisa melanjutkan komunikasi untuk melakukan pemesanan atau berkonsultasi mengenai proses pembelian melalui dealer.

Tenaga penjual yang sedang melakukan live streaming di GAW 2026. (Dony/JawaPos.com)

Fenomena ini menunjukkan bahwa pameran otomotif mulai menggabungkan penjualan secara langsung dengan pemasaran digital.

Anggi tenaga penjual salah satu brand peserta GAW 2026 mengungkapkan, ini sebuah strategi mengikuti jaman. Menurutnya memanfaatkan teknologi sebuah keharusan dalam semua lini termasuk jualan mobil.

"Ini bukan hanya saat event ini aja, saya lakukan juga diluar event ini langsung di dealer. Kalau di dealer kami ada dua divisi yaitu online dan offline yang ketemu langsung dengan konsumen. Sebenarnya sama sih saat kita live kita juga menjelaskan mulai dari produk hingga diskon. Enaknya konsumen tidak usah datang kedealer, bahkan kalau oke mau test drive kita bisa antar kerumahnya," ujarnya.

Dia menambahkan, menjaring konsumen lewat live straming gampang-gampang susah, karena tidak semua orang percaya.

Menurutnya dalam sekali live streaming sekitar 60 menit paling yang nyangkut satu atau dua konsumen yang serius tanya.

"Mereka tidak langsung percaya, kan sekarang juga banyak penipuan yang dilakukan para oknum. Tapi selama ini saya baik-baik aja, hampir semua percaya. Tergantung kita juga meyakinkan mereka. Menjaga kepercayaan memang penting, itu yang kita jaga," ujarnya.

Jangkauan Konsumen Lebih Luas

Pemanfaatan live streaming menjadi salah satu cara baru industri otomotif menjangkau konsumen.

Selain mengandalkan pengunjung yang datang ke pameran, tenaga penjual kini bisa menawarkan kendaraan kepada audiens yang lebih luas melalui media sosial.

Bagi konsumen, cara tersebut memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi tanpa harus datang langsung ke lokasi.

Meski demikian, calon pembeli tetap perlu memastikan harga, promo, ketersediaan unit, dan ketentuan pembelian kepada dealer resmi sebelum melakukan transaksi.

Kehadiran live streaming di GAW 2026 memperlihatkan perubahan cara industri otomotif memasarkan kendaraan.