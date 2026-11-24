JawaPos.com - Persaingan pasar SUV di Indonesia semakin ramai dengan hadirnya berbagai merek baru. Di tengah kompetisi tersebut, Jetour mulai memperkuat posisinya melalui lini T-Series.

Bahkan, dalam satu tahun kehadirannya, Jetour T2 berhasil mencatatkan sejumlah pencapaian penjualan di pasar domestik.

Momentum tersebut ditandai dengan partisipasi PT Jetour Sales Indonesia dalam ajang GAIKINDO Auto Week (GAW) Jakarta 2026 yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.

Kehadiran Jetour sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan perkembangan bisnis perusahaan serta memperkuat komitmen jangka panjang di Indonesia.

Vice President Jetour International Leo Chen mengatakan, perusahaan ingin menghadirkan kendaraan yang tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga mendukung kebutuhan masyarakat dalam melakukan perjalanan dan menjelajahi berbagai tempat.

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"Ini kami diwujudkan melalui filosofi Travel+ yang menjadi identitas Jetour dalam mengembangkan produk dan pengalaman berkendara," ujarnya saat di GAW 2026, Selasa (24/11/2026).

Sebagai informasi, scara global, Jetour telah hadir di lebih dari 100 negara dan wilayah dengan dukungan lebih dari 2.000 dealer. Dalam delapan tahun terakhir, penjualan kumulatif perusahaan juga telah melampaui 2,6 juta unit.

Indonesia menjadi salah satu pasar strategis di kawasan Asia Tenggara. Sejak mendirikan entitas lokal pada 2024, perusahaan mulai memperkuat bisnis melalui pengembangan produk, perakitan lokal, serta perluasan jaringan penjualan dan layanan purnajual.

Penjualan Jetour di Indonesia Tembus 3.000 Unit Di pasar domestik, jenama ini mencatatkan penjualan retail kumulatif lebih dari 3.000 unit. Kontribusi utama berasal dari lini SUV T-Series yang terdiri dari Jetour T1 dan T2.

Kedua model tersebut ditawarkan dengan pilihan mesin konvensional atau Internal Combustion Engine (ICE) dan teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) melalui Intelligent Dual Mode (i-DM).

Pilihan tersebut memberikan alternatif bagi konsumen dengan kebutuhan penggunaan yang berbeda.

Varian ICE dapat menjadi pilihan bagi pengguna yang masih mengandalkan mesin bensin, sedangkan teknologi PHEV menawarkan kombinasi mesin pembakaran internal dan motor listrik.

Pencapaian penting lainnya datang dari Jetour T2 yang genap satu tahun hadir di Indonesia. Model ini diperkenalkan melalui ajang GAW pada tahun lalu dan sejak itu menjadi salah satu produk andalan perusahaan.

Pabrikan asal negara tirai bambu tersebut mengklaim T2 menjadi SUV bermesin bensin asal Tiongkok terlaris selama 10 bulan berturut-turut, mulai Januari hingga Oktober 2026.

Sementara itu, Jetour T1 i-DM dan T2 i-DM berhasil menempati posisi nomor satu di kategori SUV PHEV berdasarkan pencapaian penjualan pada September dan Oktober 2026.

Vice President PT Jetour Sales Indonesia Michael Budihardja mengatakan, pencapaian tersebut mencerminkan kepercayaan konsumen terhadap produk, teknologi, dan pengalaman berkendara yang ditawarkan perusahaan.

Menurutnya, perbedaan kebutuhan konsumen menjadi salah satu pertimbangan Jetour dalam menghadirkan pilihan teknologi ICE dan i-DM pada lini T-Series.

Strategi menambah angka penjualan, selama ajang GAW 2026 sejumlah program menarik disajikan kepada calon konsumen. Mulai dari voucher pengisian daya atau potongan pemasangan PPF bahkan ada subsidi trade-in.

Selama ajang GAW 2026, Jetour juga menyediakan fasilitas test drive untuk calon konsumen.

Dengan pengembangan produk, teknologi elektrifikasi, serta perluasan layanan, Jetour berupaya memperkuat persaingan di pasar SUV Indonesia.