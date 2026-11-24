JawaPos.com - Pengunjung Gaikindo Jakarta Auto Week (GAW) 2026 berkesempatan mencoba langsung SUV listrik Lepas E4 EV melalui fasilitas test drive. Mobil ini menawarkan sejumlah fitur pendukung berkendara, mulai dari kamera 540 derajat hingga 18 fitur Advanced Driver Assistance Systems (ADAS).

Lepas E4 EV dikembangkan menggunakan LEX Platform yang mengusung konsep Four More, yakni More Stable, More Spacious, More Quiet, dan More Energy-Efficient. Keempat aspek tersebut mencakup stabilitas, ruang kabin, tingkat kebisingan, serta efisiensi energi kendaraan.

Vice Country Director Lepas Indonesia Temmy Wiradjaja mengatakan, pengalaman berkendara menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan konsumen ketika memilih mobil listrik.

“Melalui Lepas E4 EV, kami ingin mengajak konsumen untuk melihat lebih jauh dari sekadar spesifikasi yang ditawarkan. Kami percaya pengalaman berkendara memiliki peran penting dalam mengenal karakter sebuah kendaraan. Karena itu, kami mengundang pengunjung untuk mencoba langsung Lepas E4 EV dan merasakan sendiri perpaduan teknologi, performa, serta kenyamanan yang dihadirkan,” ujar Temmy di Tangerang dikutip Selasa (24/11).

Dari sektor performa, Lepas E4 EV memiliki tenaga maksimum 215 hp dan torsi 275 Nm. Spesifikasi tersebut didukung suspensi depan MacPherson dan belakang Multi-Link untuk menunjang stabilitas kendaraan ketika melintasi berbagai kondisi jalan, termasuk jalur menanjak maupun lalu lintas perkotaan.

Mobil listrik ini juga dilengkapi 18 fitur ADAS untuk membantu pengemudi dalam berbagai situasi berkendara. Selain itu, terdapat kamera 540 derajat yang memberikan pandangan di sekitar kendaraan untuk membantu pengemudi ketika bermanuver dan parkir di area terbatas.

Pada bagian kabin, Lepas E4 EV memiliki ventilated seat untuk menunjang kenyamanan, terutama saat digunakan di tengah cuaca panas. Sistem hiburannya menggunakan layar infotainment berukuran 13,2 inci.

Ruang penyimpanan juga menjadi salah satu aspek yang ditawarkan. Kapasitas bagasi mencapai 508 liter dan dapat diperluas hingga 1.334 liter ketika kursi baris kedua dilipat.

Untuk sumber tenaga, SUV ini menggunakan baterai yang menawarkan jarak tempuh hingga 600 km berdasarkan standar CLTC. Ketika daya baterai menipis, pengisian melalui DC Fast Charging berkapasitas hingga 130 kW diklaim mampu mengisi daya dari 30 persen hingga 80 persen dalam waktu sekitar 20 menit.