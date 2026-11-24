JawaPos.com - Lepas andalkan 3 model kendaraan elektrifikasi dalam ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GAW) 2026. Dua diantaranya mobil listrik berbasis baterai atau Electric Vehicle (EV), yakni Lepas E4 EV dan E6 EV.

Sedangkan satu kendaraan menggunakan teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), Lepas L8 PHEV.

Ajang GAW dimanfaatkan jenama Tiongkok ini untuk mendongkrak penjualan. Yaitu dengan strategi sejumlah program pembelian selama pameran.

Program mencakup garansi kendaraan, garansi baterai, layanan perawatan, hingga bonus asuransi untuk model tertentu.

Vice Country Director Lepas Indonesia Temmy Wiradjaja mengatakan, program tersebut disiapkan untuk memberikan keuntungan pembelian sekaligus dukungan layanan setelah kendaraan dimiliki konsumen.

“Tidak hanya melalui keunggulan produk, tetapi juga berbagai keuntungan pembelian dan dukungan layanan purnajual yang memberikan kenyamanan serta ketenangan selama masa kepemilikan kendaraan,” ujar Temmy di Tangerang, dikutip Selasa (24/11).

Sebagai informasi Lepas E4 EV yang dipamerkan membawa baterai berkapasitas 67 kWh. Berdasarkan standar CLTC, SUV listrik tersebut diklaim memiliki jarak tempuh lebih dari 600 km.

Mobil ini mendukung pengisian daya cepat DC hingga 130 kW. Pengisian baterai dari 30 persen hingga 80 persen diklaim membutuhkan waktu sekitar 20 menit.

Dari sisi keselamatan dilengkapi 18 fitur Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), enam airbags, serta kamera 540 derajat.

Sementara itu, Lepas E6 EV menggunakan baterai LFP berkapasitas 67 kWh dengan jarak tempuh hingga 540 km berdasarkan standar NEDC.

Kemampuan pengisian daya cepatnya juga mencapai 130 kW, sehingga baterai dapat terisi dari 30 persen menjadi 80 persen dalam waktu 20 menit.

Model tersebut telah mendapatkan peringkat keselamatan 5-Star Euro NCAP. Fitur keselamatannya mencakup 16 fitur ADAS, tujuh airbags, dan 540° HD Surround View Camera.

Juga terdapat panoramic sunroof, ventilated seats, power tailgate, layar LCD 13,2 inci, serta front trunk sebagai ruang penyimpanan tambahan.

Lepas E4 EV dan E6 EV sendiri mendapatkan garansi kendaraan selama 6 tahun atau 150.000 km. Sementara itu, baterai, motor, dan controller memperoleh garansi selama 8 tahun atau 160.000 km.

Semenatar Lepas L8 PHEV menawarkan teknologi berbeda dengan menggabungkan mesin 1.5 TGDI dan motor listrik. Kombinasi sistem penggerak tersebut diklaim mampu menghasilkan jarak tempuh hingga 1.300 km.

L8 PHEV juga dilengkapi fitur Vehicle-to-Load (V2L) dengan daya hingga 6,6 kW. Fitur ini memungkinkan kendaraan menjadi sumber listrik untuk mengoperasikan berbagai perangkat elektronik di luar mobil.