JawaPos.com - BYD resmi mengumumkan harga SUV terbarunya, TiTAN 7 DM, untuk pasar otomotif Kalimantan.

Model yang mengusung teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) tersebut ditawarkan dalam dua varian, yakni Premium seharga Rp 679 juta dan Performance Rp 779 juta untuk harga on the road (OTR) Kalimantan.

Pengumuman harga tersebut dilakukan dalam gelaran BYD Tech Culture Fest 2026 di E Walk Balikpapan pada 18-22 November. Balikpapan menjadi kota ketujuh sekaligus penutup rangkaian roadshow BYD sepanjang 2026.

Kehadiran TiTAN 7 DM di Kalimantan sekaligus menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung SUV tersebut setelah awalnya diperkenalkan dalam Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 di Jakarta.

Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther T. Panjaitan mengatakan, Kalimantan memiliki potensi besar dalam perkembangan kendaraan elektrifikasi.

Karena itu, BYD ingin memperluas pengenalan teknologi kendaraan energi baru kepada masyarakat di wilayah tersebut.

“Kami ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengenal teknologi BYD, melihat langsung berbagai pilihan kendaraan, serta merasakan pengalaman berkendara yang ditawarkan melalui teknologi EV maupun DM,” ujar Luther di Kalimantan, dikutip Selasa (24/11).

BYD TiTAN 7 DM mengandalkan teknologi Dual Mode Powerful (DM-p) yang menggabungkan mesin pembakaran internal dan motor listrik.

Teknologi ini dirancang untuk menghasilkan performa sekaligus memberikan fleksibilitas penggunaan tenaga listrik dan bahan bakar.

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Dari sektor dapur pacu, SUV tersebut menggunakan mesin 1.5T High Efficiency Engine dengan tenaga maksimum 110 kW dan torsi 220 Nm.

Sementara itu, motor listriknya menghasilkan kombinasi tenaga hingga 300 kW dengan torsi maksimum 630 Nm.

Tenaga tersebut disalurkan melalui sistem penggerak All-Wheel Drive (AWD) untuk mendukung traksi dan stabilitas kendaraan dalam berbagai kondisi jalan.

Untuk menunjang kenyamanan, TiTAN 7 DM dilengkapi DiSus-C Intelligent Suspension yang membantu menjaga kestabilan kendaraan.

Ada pula All-Terrain Mode dengan empat pilihan mode berkendara agar pengemudi dapat menyesuaikan karakter kendaraan dengan kondisi medan.

SUV ini juga memiliki fitur Leopard U-Turn untuk membantu manuver di ruang terbatas. Sementara itu, ground clearance setinggi 205 mm memberikan keleluasaan ketika melewati permukaan jalan yang beragam.

Dari sisi keselamatan, BYD menyematkan tujuh airbags, termasuk side curtain airbags hingga baris ketiga.

Fitur lainnya mencakup Advanced Driver Assistance System (ADAS), Sentry Mode, serta rem cakram pada roda depan dan belakang.

Kehadiran TiTAN 7 DM di Kalimantan menjadi bagian dari upaya BYD memperluas pasar kendaraan elektrifikasi di Indonesia.

Sejak memasuki pasar kendaraan penumpang Indonesia pada Januari 2024, perusahaan telah memiliki lebih dari 120 dealer yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Khusus di Kalimantan, jumlah pengguna BYD telah melampaui 1.800 orang. Saat ini, BYD memiliki tujuh dealer di pulau tersebut dan berencana memperluas jaringan hingga mencapai 12 lokasi.

Selain TiTAN 7 DM, BYD turut memperkenalkan teknologi EV dan Dual Mode (DM) melalui sejumlah model.

Teknologi EV menggunakan tenaga listrik sepenuhnya, sedangkan DM menggabungkan motor listrik dengan mesin pembakaran internal melalui sistem plug-in hybrid.

Salah satu model yang mengandalkan teknologi DM adalah BYD M6 DM. Model tersebut diklaim menguasai lebih dari 55 persen pangsa pasar di segmennya dan menjadi mobil dengan penjualan tertinggi sejak pertama kali diluncurkan.

BYD M6 DM juga memperoleh penghargaan The Most Favorite Car of The Year dan The Best Medium MPV dalam GridOto Award 2026.

Dalam penyelenggaraan Tech Culture Fest Balikpapan, pengunjung juga dapat melihat BYD M6 DM, BYD M6 EV, BYD Atto 1, dan BYD Atto 3. Sejumlah model tersebut tersedia untuk dicoba melalui fasilitas test drive.

BYD turut menghadirkan DANZA B5 melalui aktivitas test ride dengan lintasan khusus untuk memperlihatkan kemampuan kendaraan menghadapi berbagai kondisi medan.

Selain area kendaraan, festival tersebut menyediakan Technology Zone yang memperkenalkan Blade Battery, e-Platform 3.0, serta teknologi DM.

Pengunjung juga dapat mengenal filosofi DM G.A.S.S. yang merupakan singkatan dari Gesit, Adaptif, Senyap, dan Super Irit.

Rangkaian acara dilengkapi aktivitas keluarga, seperti kerajinan tangan dan Kids Got Talent, serta hiburan musik dari Samsons, Baswara Band, dan Musicava Band.