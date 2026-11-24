JawaPos.com - Kia terus memperkuat eksistensinya di pasar otomotif Indonesia. Strategi yang dijalankan tidak hanya berfokus pada peluncuran produk baru, tetapi juga mencakup pengembangan produksi lokal, perluasan jaringan dealer, hingga peningkatan layanan purnajual.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Kia membangun fondasi bisnis jangka panjang di Indonesia.

Terlebih, persaingan industri otomotif nasional semakin ketat dengan kehadiran berbagai merek baru, khususnya di segmen kendaraan elektrifikasi.

Salah satu langkah yang mencerminkan strategi tersebut adalah menghadirkan kendaraan yang diproduksi di dalam negeri.

Kia Carens EV menjadi salah satu model yang memperlihatkan arah pengembangan bisnis perusahaan di Indonesia.

MPV listrik tersebut resmi diperkenalkan pada 11 November 2026. Kehadirannya sekaligus menambah pilihan kendaraan elektrifikasi di pasar nasional, khususnya untuk konsumen yang membutuhkan mobil keluarga dengan konfigurasi tiga baris.

Menariknya, Kia Carens EV diproduksi secara lokal dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 80 persen.

Hal ini menunjukkan keterlibatan produksi dalam negeri sebagai bagian dari pengembangan bisnis Kia di Indonesia.

Dalam ajang GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026 yang berlangsung pada 20–29 November di ICE BSD City, Tangerang, Kia menjadikan Carens EV sebagai salah satu model andalan.

Kia juga membawa total 11 unit kendaraan dari berbagai segmen untuk ditampilkan kepada pengunjung. Sejumlah model turut disediakan dalam fasilitas test drive agar konsumen dapat mengenal karakter kendaraan secara langsung.

Carens EV sendiri tersedia dalam dua pilihan konfigurasi kabin, yakni enam penumpang dengan captain seat dan tujuh penumpang.

Model ini dibekali Dual Panoramic Display, Kia Connect dengan lebih dari 85 fitur pintar, serta teknologi Vehicle-to-Load (V2L).

Untuk sektor baterai, Kia menawarkan dua pilihan. Varian Air menggunakan baterai berkapasitas 42 kWh dengan jarak tempuh hingga 404 kilometer, sedangkan varian Earth mengandalkan baterai 51,4 kWh dengan jarak tempuh hingga 490 kilometer berdasarkan pengujian MIDC.

Di Indonesia, Kia Carens EV ditawarkan dengan harga mulai Rp379 juta.

Perkuat Jaringan dan Layanan Purnajual

Selain pengembangan produk, penguatan jaringan dealer menjadi bagian penting dari strategi Kia di Indonesia. Perluasan jaringan diperlukan untuk mendekatkan layanan kepada konsumen, sekaligus memberikan kemudahan dalam proses pembelian maupun perawatan kendaraan.

Ketersediaan fasilitas servis, teknisi terlatih, serta suku cadang juga menjadi faktor yang tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan bisnis otomotif.

Terlebih, kebutuhan layanan kendaraan elektrifikasi memiliki karakteristik tersendiri yang memerlukan dukungan teknis dan infrastruktur memadai.

Karena itu, penguatan layanan purnajual menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap merek dalam jangka panjang.

Strategi tersebut memperlihatkan bahwa persaingan otomotif tidak hanya ditentukan oleh produk dan harga. Kemudahan akses layanan serta pengalaman kepemilikan kendaraan turut menjadi pertimbangan konsumen.

Dengan mengembangkan produksi lokal, menghadirkan produk elektrifikasi, memperluas jaringan dealer, dan memperkuat layanan purnajual, Kia berupaya membangun bisnis yang lebih berkelanjutan di Indonesia.