JawaPos.com - Honda mulai mengungkap strategi pengembangan teknologi hybrid generasi terbarunya.

Pabrikan asal Jepang tersebut menyiapkan sejumlah model elektrifikasi dengan platform modular baru yang diklaim mampu meningkatkan efisiensi bahan bakar sekaligus menekan biaya produksi.

Dalam pengumuman terbarunya, Honda memperlihatkan beberapa kendaraan hybrid yang masih ditutupi selubung.

Salah satu model yang sudah diperkenalkan adalah Honda Avancier, sementara sejumlah model lainnya diperkirakan menyusul mulai 2027.

Langkah ini menjadi bagian dari rencana Honda untuk menghadirkan 15 model hybrid generasi terbaru secara global hingga akhir tahun fiskal 2030.

Platform Baru untuk SUV dan Sedan

Salah satu perubahan utama terdapat pada penggunaan platform modular berukuran menengah yang dapat digunakan untuk kendaraan di segmen C hingga D.

Melansir dari Motor1, Selasa (24/11/2026) dikatakan bahwa platform tersebut dirancang agar bisa diaplikasikan pada berbagai model, mulai dari SUV hingga sedan.

"Honda juga meningkatkan penggunaan komponen bersama untuk menyederhanakan proses produksi," ditulis Motor1.

Tingkat kesamaan komponen pada ruang mesin meningkat menjadi sekitar 90 persen, dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran 60 persen. Pengembangan ini turut membantu mengurangi bobot kendaraan.

Honda juga mengubah posisi baterai hybrid yang kini ditempatkan di bawah jok belakang. Penataan tersebut membuat distribusi bobot lebih baik sekaligus memungkinkan tersedianya ruang untuk ban cadangan di bawah lantai bagasi.

Mesin Hybrid 2.0 Liter Lebih Efisien

Honda turut mengembangkan mesin bensin 2.0 liter khusus untuk sistem hybrid. Mesin ini dirancang agar dapat mempertahankan rasio udara dan bahan bakar ideal dalam berbagai kondisi kerja.

Sejumlah perubahan dilakukan pada saluran masuk udara, bentuk piston, hingga sistem pendinginan mesin untuk meningkatkan proses pembakaran.

Honda mengklaim pengembangan tersebut mampu meningkatkan batas torsi pada pembakaran ideal hingga 30 persen. Konsumsi bahan bakar pada kondisi torsi tinggi juga diklaim turun 30 persen.

Dari sisi bobot, blok mesin berhasil dipangkas sekitar 900 gram, sementara desain poros engkol terbaru mengurangi bobot sekitar 500 gram.

Sistem Penggerak AWD Elektris

Teknologi hybrid terbaru ini juga mendapatkan pembaruan pada sistem penggerak. Honda mengembangkan sistem DualPower eAWD yang menggunakan motor listrik khusus untuk menggerakkan roda belakang.

Berbeda dengan sistem penggerak empat roda konvensional, teknologi ini tidak lagi membutuhkan poros propeller mekanis untuk menyalurkan tenaga ke roda belakang.

Motor listrik depan dan belakang dapat dikendalikan secara independen untuk menyesuaikan distribusi tenaga ketika berakselerasi, mengerem, maupun melewati tikungan.

Sistem tersebut juga memungkinkan pengereman regeneratif dilakukan melalui roda belakang.

Efisiensi Meningkat, Biaya Produksi Turun

Melalui pengembangan mesin, motor listrik, dan platform baru, Honda menargetkan peningkatan efisiensi bahan bakar hingga 10 persen dibandingkan model 2018.

Selain itu, biaya pengembangan dan produksi sistem hybrid ditargetkan turun sekitar 30 persen dibandingkan teknologi yang digunakan pada 2023.

Meski demikian, angka tersebut merupakan perbandingan dengan teknologi pada tahun-tahun sebelumnya, bukan peningkatan langsung terhadap seluruh model hybrid Honda yang saat ini dipasarkan.