JawaPos.com - Sejumlah produsen otomotif memanfaatkan ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, pada 20–29 November untuk memperkenalkan mobil baru.

Mulai dari SUV keluarga, kendaraan listrik, hingga MPV premium, banyak yang diperkenalkan di ajang tahunan tersebut.

Salah satu model yang meluncur di ajang tersebut ialah BYD Ti7 DM yang ditawarkan dalam dua varian, yakni Premium FWD seharga Rp 639 juta dan Performance AWD Rp 739 juta.

Mobil hybrid ini memiliki peforma yang dirancang untuk menempuh berbagai medan, termasuk off-road ringan.

Di segmen SUV keluarga, Geely memperkenalkan Okavango, sebuah SUV bermesin bensin dengan konfigurasi tujuh penumpang.

Model ini menggunakan mesin 1.5L turbocharged yang menghasilkan tenaga 174 PS dan torsi 290 Nm, dipadukan dengan transmisi 7-speed wet dual-clutch (7DCT).

Geely menawarkan Okavango dengan harga promo Rp 409,9 juta, siap menantang pesaing Chery Tiggo 8 dan Mitsubishi Destinator.

Hyundai juga membawa Neira, SUV listrik tujuh penumpang yang diproduksi secara lokal di Indonesia. Model ini ditawarkan dengan harga pemesanan awal mulai Rp 388 juta hingga Rp 448 juta untuk 1.000 pelanggan pertama.

Sementara itu, Toyota menghadirkan penyegaran (facelift) New Rush dengan sejumlah perubahan pada eksterior, termasuk grille, penutup lampu kabut, dan ornamen pintu belakang. Model tersebut tersedia mulai Rp 289,1 juta untuk varian G M/T hingga Rp 316,3 juta untuk varian S GR Sport A/T.

Toyota juga memasarkan Land Cruiser FJ dengan harga mulai Rp835 juta untuk varian 4x4 A/T dan Rp 870 juta untuk varian Adventure 4x4 A/T.

Merek Tiongkoj lainnya, Jaecoo memperkenalkan J7 SHS-P SIVP dengan harga Rp 589,9 juta dan J7 SHS-P ARDIS Black Edition seharga Rp 599,9 juta. Chery turut menampilkan J6T CSH yang tersedia dalam varian RWD seharga Rp 549,9 juta dan iWD Rp 599,9 juta.

Di segmen kendaraan listrik premium, Zeekr kembali meramaikan pasar Indonesia melalui MPV listrik 009 (800V) dan SUV listrik 7X.

Sementara itu, Volvo memperkenalkan EX90 six-seater, SUV listrik dengan konfigurasi enam penumpang dan captain seats di baris kedua. Kedua varian EX90, yakni enam dan tujuh penumpang, dibanderol masing-masing Rp2,6 miliar.

Pameran itu juga diramaikan BAW M8 yang hadir sebagai MPV premium. Model tersebut ditawarkan mulai Rp 699 juta untuk varian Premium tujuh penumpang, Rp 729 juta untuk Premium sembilan penumpang, hingga Rp 749 juta untuk Flagship tujuh penumpang.

Selain itu, DFSK menghadirkan E5 Plus dengan harga khusus GAW Rp 489 juta untuk varian tujuh penumpang. MG turut menawarkan MGS6 EV dalam tiga varian, yakni Magnify Rp 495 juta, Magnify Max Rp 525 juta, dan Magnify Ultra Rp 585 juta.

Sementara itu, iCar V27 ditawarkan mulai Rp 629,9 juta untuk Explorer RWD, Rp 669,9 juta untuk Adventurer RWD, dan Rp 749,9 juta untuk Ranger iWD.

Lepas E6 juga hadir dengan harga Rp 419,9 juta untuk varian Stylish dan Rp 479,9 juta untuk Passion. GAC AION i60 ditawarkan dengan harga Rp 532 juta.

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