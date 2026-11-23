JawaPos.com - iCAR resmi meluncurkan V27 di Indonesia sekaligus mengumumkan harga jualnya dalam ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026.

SUV elektrifikasi ini hadir dalam tiga varian dengan harga mulai Rp 629,9 juta, mengusung teknologi Range-Extended Electric Vehicle (REEV) yang diklaim mampu menempuh jarak gabungan lebih dari 1.000 km berdasarkan standar NEDC.

V27 menjadi model kedua iCAR di Indonesia setelah V23. Mobil ini menggabungkan desain SUV bergaya klasik dengan teknologi elektrifikasi yang dirancang untuk mendukung perjalanan jarak jauh.

Country Director iCAR Indonesia, Yuri Yin, mengatakan kehadiran V27 menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas pilihan kendaraan energi baru di pasar Indonesia.

"Konsumen kini tidak hanya mempertimbangkan teknologi dan performa, tetapi juga desain, kenyamanan, serta kemampuan kendaraan untuk menunjang berbagai kebutuhan mobilitas," ujarnya, di GAW 2026.

Mengandalkan Teknologi REEV

Salah satu teknologi utama iCAR V27 adalah Range-Extended Electric Vehicle (REEV). Sistem ini mengandalkan motor listrik sebagai penggerak utama, sementara mesin bensin 1.5T berfungsi sebagai generator untuk mengisi daya baterai.

Dengan kombinasi tersebut, V27 menawarkan pengalaman berkendara seperti mobil listrik sekaligus memberikan fleksibilitas untuk perjalanan jarak jauh.

iCAR mengklaim jarak tempuh gabungan V27 dapat mencapai lebih dari 1.000 km berdasarkan standar NEDC.

Teknologi ini juga ditujukan untuk mengurangi kekhawatiran pengguna terhadap keterbatasan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik.

Tiga Varian iCAR V27

Di Indonesia, iCAR V27 ditawarkan dalam tiga pilihan, yakni Explorer RWD, Adventurer RWD, dan Ranger iWD. Ketiganya memiliki perbedaan pada kapasitas baterai, kelengkapan fitur, serta sistem penggerak.

Varian Explorer RWD menjadi pilihan dasar dengan motor listrik bertenaga 185 kW dan torsi 300 Nm. Akselerasi 0-100 km/jam diklaim dapat dicapai dalam 8,9 detik.

Varian ini menggunakan baterai 20,47 kWh yang mendukung pengisian cepat DC dari 20 hingga 80 persen sekitar 30 menit.

Fitur kabinnya mencakup layar sentuh 15,4 inci, konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto nirkabel, panel instrumen digital 8,88 inci, serta AC dual-zone otomatis.

Sementara itu, iCAR V27 Adventurer RWD dibekali baterai lebih besar, yakni 34,31 kWh. Varian ini menawarkan jarak tempuh listrik murni sekitar 165 km berdasarkan standar NEDC, dengan jarak tempuh gabungan lebih dari 1.000 km.

Dari sisi kenyamanan, tersedia velg 21 inci, dual panoramic sunroof, ventilated seats untuk pengemudi dan penumpang depan, serta pengaturan memori kursi pengemudi. Varian ini juga mendapatkan tambahan front center airbag.

Adapun varian tertinggi, Ranger iWD, menggunakan sistem Intelligent All-Wheel Drive. Motor listriknya menghasilkan tenaga 335 kW atau setara 455 PS dengan torsi 505 Nm.

Dengan kemampuan tersebut, akselerasi 0-100 km/jam diklaim hanya membutuhkan waktu 5,9 detik. Varian ini juga memiliki lebih dari delapan pilihan mode berkendara, termasuk ECO, Comfort, Sport, Muddy, All-Terrain, dan Individual.

Fitur lainnya meliputi Automatic Parking Assist, soft-close tailgate, serta auto-dimming interior mirror.

Harga iCAR V27 di Indonesia

iCAR memasarkan V27 dalam tiga pilihan warna, yaitu Dessert Bronze, Obsidian Black, dan Moonstone White.

Berikut daftar harga iCAR V27 untuk wilayah Jakarta:

Varian Harga OTR Jakarta Explorer RWD Rp 629,9 juta Adventurer RWD Rp 669,9 juta Ranger iWD Rp 749,9 juta Sebelumnya, iCAR V27 telah diperkenalkan di Indonesia pada GIIAS 2026. Saat itu, model ini menyumbang sekitar 40 persen dari total surat pemesanan kendaraan (SPK) iCAR selama pameran.

Secara global, V27 telah dipasarkan di lebih dari 20 negara dan memperoleh pengakuan desain melalui Torino Automotive Design Award (TADA).