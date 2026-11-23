JawaPos.com - DFSK menambah pilihan konfigurasi tempat duduk pada E5 Plus dengan menghadirkan varian 7-seater di ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026.

Varian terbaru ini melengkapi versi Captain Seat yang mampu menampung enam penumpang, sekaligus menjawab kebutuhan keluarga Indonesia yang menginginkan SUV elektrifikasi dengan kapasitas lebih besar.

Kehadiran varian tujuh penumpang tersebut berangkat dari masukan konsumen selama periode pre-booking dan peluncuran sebelumnya.

Berdasarkan survei yang dilakukan DFSK, sekitar 40 persen permintaan konsumen mengarah pada konfigurasi tujuh tempat duduk.

Menurut Ihcsan Aria Putra - Product Expert PT Sokonindo, kebutuhan tersebut juga banyak ditemukan melalui masukan tenaga penjualan dan jaringan dealer.

Salah satu pertimbangannya adalah penggunaan kendaraan tiga baris untuk kebutuhan keluarga, terutama konsumen yang memiliki lebih dari dua anak.

"Dengan konfigurasi tujuh penumpang, seluruh anggota keluarga bisa memiliki tempat duduk masing-masing tanpa harus berebut kursi di baris ketiga," ujarnya kepada saat JawaPos.com, di booth DFSK saat ajang GAW 2026, Senin (23/11/2026).

Aria juga menambahkan permintaan unit E5 Plus juga berasal dari konsumen trade in, baik dari pemilik DFSK sebelumnya maupun merek lain.

"Kami juga membuka kesempatan untuk memiliki E5 Plus dengan cara trade ini dari segala merek, menurut laporan yang kami terima pemilik Innova yang paling banyak. Kurang lebih sekitar 40 persen yang ingin ganti dengan E5 Plus," kata Aria.

Perbedaan Hanya pada Konfigurasi Kursi

DFSK memastikan varian 7-seater E5 Plus tetap menggunakan teknologi dan fitur keselamatan yang sama dengan versi Captain Seat. Perbedaannya hanya terletak pada pengaturan tempat duduk.

Kapasitas baterai, mesin, serta sistem keselamatan termasuk fitur Advanced Driver Assistance System (ADAS) tetap dipertahankan.

Dari sisi kenyamanan, versi Captain Seat menawarkan ruang lebih lega bagi penumpang baris kedua. Sementara itu, varian tujuh penumpang lebih mengutamakan fleksibilitas untuk kebutuhan keluarga.

DFSK juga menyebut kursi baris kedua dan ketiga dapat dilipat hingga rata untuk memberikan ruang tambahan ketika kendaraan digunakan membawa barang berukuran besar.

"Untuk mendukung kenyamanan penumpang belakang, aliran udara AC diatur melalui ventilasi kabin. Sementara itu, ukuran kaca di area baris ketiga dirancang untuk membantu mengurangi panas yang masuk ke dalam kabin," kata Aria.

Harga Khusus Rp 489 Juta untuk 200 Pemesan

Selain menambah pilihan konfigurasi, DFSK menawarkan harga khusus untuk E5 Plus 7-seater selama GAW 2026.

Harga normal yang disampaikan perusahaan mencapai Rp 509 juta. Namun, selama pameran berlangsung, 200 pemesan pertama berkesempatan mendapatkan harga Rp 489 juta.

"Unit E5 Plus 7-seater sudah mulai diproduksi di fasilitas perakitan Cikande. Pengiriman unit ke dealer ditargetkan berlangsung pada Desember 2026," tegas Aria.

Perusahaan juga menyiapkan koordinasi dengan konsumen apabila terjadi perubahan jadwal pengiriman akibat tingginya permintaan. Informasi mengenai perkembangan pesanan akan disampaikan lebih awal kepada konsumen.

Teknologi Jadi Salah Satu Pertimbangan Konsumen

Selain harga dan kapasitas penumpang, teknologi menjadi salah satu faktor yang menarik minat konsumen terhadap E5 Plus.

DFSK menilai konsumen Indonesia mulai semakin mengenal kendaraan elektrifikasi, termasuk keunggulan efisiensi, akselerasi, dan tingkat kesenyapan berkendara.

Teknologi yang digunakan E5 Plus menawarkan pengalaman berkendara seperti mobil listrik, dengan mesin yang berfungsi sebagai generator. Sistem tersebut juga memberikan fleksibilitas untuk perjalanan jarak jauh tanpa sepenuhnya bergantung pada pengisian daya baterai.