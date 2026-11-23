JawaPos.com - Pameran otomotif Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 sudah berjalan beberapa hari. Bahkan sejumlah brand telah memperkenalkan lini ataupun melakukan penyegaran pada line upnya.

Seperti halnya BYD yang memperkenalkan Ti7 DM SUV besar dan Geely yang tak ingin kalah dengan Okavango berkapasitas 7 orang.

Pameran ini sendiri masih akan berlangsung hingga 29 November nanti di ICE BSD, Tangerang. Menarik untuk disimak rangkuman berbagai kejutan selama pergelaran Gaikindo Auto Week 2026!

Deretan Mobil Baru di Gaikindo Auto Week 2026 1. BYD

BYD Memperkenalkan Ti7 DM, mobil hybrid yang tersedia dalam dua pilihan. Varian Premium FWD dipasarkan Rp 639 juta, sedangkan Performance AWD dibanderol Rp 739 juta. Model ini dirancang untuk melintasi berbagai karakter jalan, termasuk jalur off-road ringan.

2. Geely

Geely Membawa Okavango, SUV bermesin bensin dengan kapasitas tujuh orang. Jantung pacunya menggunakan mesin 1.5L turbocharged yang mampu menyemburkan tenaga 174 PS dan torsi 290 Nm, dengan dukungan transmisi 7-speed wet dual-clutch (7DCT). Harga promo selama pameran mencapai Rp 409,9 juta. Model ini berhadapan dengan Chery Tiggo 8 dan Mitsubishi Destinator.

3. Hyundai

Hyundai Memperkenalkan Neira, SUV listrik tujuh penumpang yang diproduksi di Indonesia. Harga pemesanan awal dipatok mulai Rp 388 juta hingga Rp 448 juta, khusus untuk 1.000 konsumen pertama.

4. Toyota

Toyota Menghadirkan New Rush dengan sejumlah revisi pada tampilan luar, meliputi grille, cover lampu kabut, dan aksen di pintu belakang. Harganya berkisar Rp 289,1 juta untuk G M/T hingga Rp 316,3 juta untuk S GR Sport A/T.

Toyota juga membawa Land Cruiser FJ yang ditawarkan Rp 835 juta untuk tipe 4x4 A/T dan Rp 870 juta untuk Adventure 4x4 A/T.

Jaecoo Menampilkan dua pilihan J7 SHS-P. Tipe SIVP dibanderol Rp 589,9 juta, sementara ARDIS Black Edition dipasarkan dengan harga Rp 599,9 juta.

6. Chery

Chery Memamerkan J6T CSH yang tersedia dalam dua konfigurasi penggerak. Varian RWD ditawarkan Rp 549,9 juta, sedangkan tipe iWD memiliki banderol Rp 599,9 juta.

7. Zeekr

Zeekr Kembali meramaikan pasar otomotif Indonesia dengan membawa dua kendaraan listrik premium, yakni MPV 009 (800V) dan SUV 7X.

Volvo Memperkenalkan EX90 six-seater, SUV listrik yang mengusung tata letak enam kursi dengan captain seats pada baris kedua. Model ini juga tersedia dalam konfigurasi tujuh penumpang. Kedua pilihan tersebut sama-sama dibanderol Rp 2,6 miliar.

9. BAW

BAW Menghadirkan M8 untuk segmen MPV premium. Pilihannya terdiri dari Premium tujuh penumpang seharga Rp 699 juta, Premium sembilan penumpang Rp 729 juta, dan Flagship tujuh penumpang Rp 749 juta.

DFSK Membawa E5 Plus dengan kapasitas tujuh penumpang. Selama GAW 2026, model tersebut mendapatkan penawaran khusus seharga Rp 489 juta.

11. MG

MG Menampilkan MGS6 EV dalam tiga varian. Magnify dijual Rp 495 juta, Magnify Max Rp 525 juta, dan Magnify Ultra Rp 585 juta.

12. iCar

iCar Memasarkan V27 dengan tiga pilihan. Explorer RWD dibanderol Rp 629,9 juta, Adventurer RWD Rp 669,9 juta, dan Ranger iWD Rp 749,9 juta.

13. Lepas