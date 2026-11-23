JawaPos.com - Pecinta otomotif sedang diramaikan dengan pergelaran Gaikindo Auto Week (GAW) dan Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 di ICE BSD, Tangerang. Pameran ini sendiri berlangsung dari 20 hingga 29 November 2026.

Secara keseluruhan, GAW 2026 akan diramaikan dengan lebih dari 65 merek, terdiri dari 36 merek kendaraan penumpang dan lebih dari 30 merek industri pendukung.

Merek kendaraan penumpang tersebut meliputi BAIC, BAW, BMW, BYD, Changan, Chery, Daihatsu, DFSK, Ford, GAC Aion, Geely, GWM, dan Haval.

Kemudian Hyundai, iCar, Jeep, Jetour, Kia, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Omoda dan Jaecoo, Polytron, Porsche, Bentley, Suzuki, Toyota, VinFast, Volvo, Wuling, Xpeng, serta Zeekr.

Teruntuk IMOS 2026, akan diramaikan dengan 15 merek motor, di antaranya Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, TVS, Alva, BMW Motorrad, Dibao EV, Harley-Davidson, Italjet, Peugeot, Polytron, Royal Enfield, Scomadi, dan Triumph.

Tak hanya itu, lebih dari 60 merek industri pendukung yang mencakup aksesori, apparel, pelumas, teknologi digital, hingga suku cadang juga ikut serta.

Demi memudahkan pengunjung, panitia menyiapkan sejumlah titik penjemputan shuttle bus gratis buat pecinta otomotif yang tidak membawa kendaraan pribadi. Berikut sejumlah titik lokasinya!

1. Stasiun Rawa Buntu Stasiun ini menjadi salah satu titik penjemputan bagi pengunjung yang menggunakan Commuter Line. Shuttle bus beroperasi setiap hari mulai pukul 10.00 WIB dengan jadwal keberangkatan setiap 30 menit.

2. Edutown 2 (Dekat Kampus Prasetiya Mulya BSD) Lokasi ini disediakan sebagai alternatif lokasi parkir dengan akses menuju area pameran. Layanan shuttle bus tersedia setiap hari mulai pukul 10.00 WIB dengan keberangkatan setiap 15 menit.

3. AEON Mall BSD City Mall ini menjadi pilihan lokasi parkir sekaligus tempat bagi pengunjung yang ingin berbelanja sebelum menuju area pameran. Shuttle bus beroperasi setiap hari mulai pukul 10.00 WIB dengan interval keberangkatan 30 menit.

4. The Breeze BSD City The Breeze BSD City juga menjadi alternatif lokasi parkir bagi pengunjung GAW 2026. Shuttle bus tersedia setiap hari mulai pukul 10.00 WIB dengan keberangkatan setiap 30 menit.

5. Pasar Modern Intermoda BSD Pasar ini dapat dimanfaatkan sebagai titik keberangkatan bagi pengunjung dari kawasan Serpong. Layanan shuttle bus beroperasi setiap hari mulai pukul 10.00 WIB dengan jadwal keberangkatan setiap 30 menit.