JawaPos.com - Bagaimana cara kerja mobil hybrid, apa perbedaan teknologi HEV dan PHEV, hingga bagaimana sistem keselamatan mencegah kecelakaan? Toyota mencoba menjawab pertanyaan tersebut melalui Tech Experience Hub di GAW 2026.

Area edukasi interaktif ini memungkinkan pengunjung mempelajari teknologi elektrifikasi, konektivitas, dan keselamatan kendaraan secara lebih dekat.

Berlokasi di Booth 3A1 ICE BSD City, Tangerang, pada 20–29 November 2026, area ini memungkinkan pengunjung mengenal lebih dekat teknologi elektrifikasi, konektivitas, dan keselamatan kendaraan Toyota.

Jenama Jepang ini tidak hanya memperkenalkan teknologi yang digunakan pada produknya, tetapi juga memberikan edukasi mengenai cara kerja serta manfaatnya dalam mendukung mobilitas sehari-hari.

President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Takuya Yokohama, mengatakan Toyota Tech Experience Hub menjadi sarana bagi masyarakat untuk memahami perkembangan teknologi kendaraan Toyota.

"Pengunjung dapat mengeksplorasi teknologi Hybrid EV dan Battery EV, mengenal sistem keselamatan Toyota Safety Sense, hingga mencoba fitur konektivitas melalui layanan T Intouch with Toyota Remote," kata Takuya dalam pernyataannya, Senin (23/11/2026)

Mengenal Teknologi Hybrid dan Mobil Listrik

Pada area Powertrain Hybrid EV, Toyota menghadirkan sejumlah fasilitas edukasi. Salah satunya adalah cut body New Veloz Hybrid EV yang memperlihatkan komponen utama sistem hybrid, mulai dari baterai, mesin bensin, motor listrik, inverter, Power Control Unit (PCU), hingga Power Split Device (PSD).

Melalui tampilan tersebut, pengunjung dapat melihat secara langsung bagaimana komponen-komponen tersebut bekerja dalam Toyota Hybrid System.

Ada pula fasilitas Augmented Reality Hybrid EV yang memperlihatkan cara kerja sistem hybrid dalam berbagai kondisi berkendara, mulai dari kendaraan mulai berjalan, akselerasi, kecepatan konstan, deselerasi, hingga berhenti.

Toyota juga menyediakan Fuel Saving Calculator untuk membantu pengunjung menghitung potensi penghematan biaya bahan bakar berdasarkan harga BBM, konsumsi rata-rata, jarak tempuh, intensitas penggunaan, dan rute perjalanan.

Sementara itu, fasilitas Hybrid EV Comparison memberikan informasi mengenai perbedaan teknologi Mild Hybrid, Hybrid EV, dan Plug-in Hybrid EV, termasuk cara kerja, efisiensi, serta kelebihan dan keterbatasannya.

Untuk teknologi Battery EV, Toyota menampilkan New bZ4X Touring sebagai kendaraan listrik dengan sistem penggerak AWD yang dirancang untuk kebutuhan petualangan.

Pengunjung juga dapat mencoba fasilitas Augmented Reality Battery EV untuk mempelajari komponen dan cara kerja mobil listrik Toyota melalui panel interaktif dan simulasi berkendara.

Kenali Fitur Konektivitas dan Keselamatan

Selain elektrifikasi, Toyota Tech Experience Hub menghadirkan area Connected yang memperkenalkan pengembangan layanan T Intouch with Toyota Remote.

Melalui teknologi ini, pelanggan dapat mengakses dan mengoperasikan sejumlah fitur kendaraan dari jarak jauh menggunakan smartphone.

Untuk memberikan pemahaman lebih mudah, Toyota menghadirkan permainan interaktif Connected Match dan Find The Feature. Pengunjung diajak mengenali berbagai fitur T Intouch yang dapat diakses melalui aplikasi mToyota, Toyota Remote, dan Toyota Customer Care.

Pada area keselamatan, Toyota memperkenalkan teknologi Toyota Safety Sense (TSS) 3.0. Sistem keselamatan aktif ini dirancang untuk membantu mengurangi risiko kecelakaan melalui peringatan visual dan suara, koreksi kemudi, pengurangan kecepatan, hingga pengereman darurat sesuai kondisi yang terdeteksi.

Salah satu atraksi yang disiapkan adalah Robotic Hand. Menggunakan layar LED, lengan robotik, dan miniatur kota, fasilitas ini menggambarkan bagaimana TSS berperan sebagai asisten pengemudi dalam merespons potensi bahaya di jalan.

Simulasi tersebut memperlihatkan berbagai skenario keselamatan, mulai dari pengereman darurat hingga perpindahan lajur secara otomatis.

Ada Aktivitas Menggambar Mobil untuk Anak-anak

Tidak hanya teknologi kendaraan, Toyota juga menyediakan aktivitas Create Your Own Drawing yang ditujukan khususnya bagi pengunjung anak-anak.

Melalui aktivitas draw and scan, pengunjung dapat menggambar mobil Toyota sesuai kreativitas masing-masing. Hasil gambar kemudian dipindai menggunakan tablet dan ditampilkan pada layar LED.

Aktivitas ini memberikan pengalaman interaktif bagi anak-anak untuk melihat hasil kreasi mobil mereka tampil secara digital.