JawaPos.com - Pemilik motor listrik khususnya besutan United E-Motor kini bisa lebih mudah mendapatkan bantuan saat menghadapi kendala kendaraan. Cukup melalui WhatsApp, konsumen dapat berkonsultasi mulai dari urusan servis, klaim garansi, hingga masalah teknis tanpa harus datang langsung ke dealer.

Ini sebuah strategi memperkuat layanan purna jual yang memanjakan sekaligus memudahkan konsumen.

Bahkan apabila membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, konsumen juga dapat memperoleh arahan untuk mengunjungi Service Center atau memanfaatkan layanan Home Service.

Saat ini, layanan Home Service United E-Motor baru tersedia untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Konsumen dapat mengatur kunjungan teknisi melalui Customer Service sesuai kebutuhan.

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Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD), Henry Mulyadi, mengatakan dukungan purna jual menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap kendaraan listrik.

Menurut Henry pelayanan kepada konsumen tidak berhenti setelah pembelian kendaraan. Pihaknya berupaya menyediakan akses komunikasi yang memudahkan konsumen mendapatkan informasi maupun bantuan ketika menghadapi kendala di nomer WA 0851-9590-4840.

Layanan ini memudahkan konsumen mendapatkan informasi, berkonsultasi, hingga menyampaikan kendala terkait kendaraan listrik produksi lokal tersebut.

"Kami memahami bahwa dukungan kepada konsumen tidak berhenti setelah proses pembelian kendaraan. Karena itu, kami terus berupaya menghadirkan layanan yang memudahkan konsumen dalam mendapatkan informasi maupun bantuan ketika menghadapi kendala," ujar Henry dalam keterangan resminya, Senin (23/11/2026)

Ia menambahkan, layanan Customer Service WhatsApp diharapkan membuat komunikasi antara perusahaan dan konsumen lebih mudah, sehingga setiap pertanyaan maupun keluhan dapat ditindaklanjuti dengan baik.

Jenama lokal ini juga mengimbau konsumen untuk menggunakan Customer Service sebagai jalur komunikasi resmi ketika membutuhkan informasi atau bantuan terkait kendaraan.