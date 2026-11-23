JawaPos.com - Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6 persen, menjadi salah satu tantangan bagi industri otomotif nasional dalam mengejar target penjualan mobil tahun ini.

Di tengah kondisi tersebut, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) berharap penjualan mobil nasional tahun ini bisa menembus 850 ribu unit.

Sekretaris Jenderal Gaikindo Kukuh Kumara mengatakan, industri otomotif masih menghadapi sejumlah ketidakpastian yang berpotensi memengaruhi pasar kendaraan bermotor.

Salah satunya berkaitan dengan kondisi ekonomi yang dapat berdampak terhadap harga mobil.

"Kondisinya banyak ketidakpastian kan. Harganya belum tahu, nilai tukar belum tahu, dan itu kan berkontribusi terhadap harga kendaraan bermotor ya," ujar Kukuh saat ditemui di sela-sela GAW 2026 di Tangerang, dikutip Senin (23/11).

Meski demikian, Kukuh berharap target penjualan mobil nasional sebesar 850 ribu unit dapat tercapai.

Dia menilai, berbagai kegiatan otomotif yang digelar bisa membantu menjaga momentum penjualan yang mulai menunjukkan tren positif.

"850 ribu kita harapkan itu bisa tercapai, 850 ribu ya. Mungkin kalau ke 850 ribu, 90 ribu lagi ya, mudah-mudahan dengan event-event seperti ini kita juga bisa," jelasnya.

Di sisi lain, Kukuh menyoroti kebijakan BI yang memberikan alternatif melalui BI Rate 0 persen untuk uang muka alias DP.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga momentum pertumbuhan industri otomotif dan mendorong peningkatan penjualan kendaraan.

"BI juga memberikan alternatif lain sebetulnya yang sudah jalan, yaitu down payment (DP) 0 persen. Nah itu juga punya dampak untuk mudah-mudahan itu bisa menjadi pemicu untuk menjaga momentum kita yang lagi naik ya, dan jualan," ungkapnya.

Kukuh menambahkan, industri otomotif nasional masih memiliki harapan untuk kembali mencatatkan penjualan di atas 1 juta unit.

Namun, pertumbuhan tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat.