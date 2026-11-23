JawaPos.com - Volvo Cars Indonesia memperkenalkan EX90 six-seater (enam penumpang) untuk pertama kalinya di Indonesia melalui ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 di ICE BSD City, Tangerang.

Mobil tersebut dipasarkan dengan harga Rp 2,6 miliar. "Melalui kehadiran EX90 six-seater, kami ingin menghadirkan pengalaman mobilitas listrik yang lebih personal, dengan ruang dan kenyamanan yang dirancang untuk mendukung setiap perjalanan," ujar Chief Executive Officer Volvo Car Indonesia Koji Horii, Senin (23/11).

Berbeda dari versi tujuh penumpang, SUV listrik EX90 six-seater mengusung dua kursi individual atau captain seats pada baris kedua. Konfigurasi ini memberikan ruang lebih lapang bagi penumpang sekaligus menawarkan fleksibilitas dan kenyamanan selama perjalanan.

Masuk ke dalam kabin, EX90 mempertahankan karakter desain minimalis khas Skandinavia melalui penggunaan material interior premium yang dipilih dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Suasana kabin dirancang untuk memberikan kenyamanan, baik saat digunakan untuk aktivitas sehari-hari maupun perjalanan bersama keluarga.

Dari sisi teknologi, SUV listrik itu menggunakan sistem kelistrikan 800 volt yang mendukung pengisian daya cepat. Volvo juga menyematkan Google built-in untuk menunjang konektivitas, serta berbagai fitur keselamatan aktif dan sistem bantuan pengemudi.

Untuk tampilan eksterior, EX90 tersedia dalam tiga pilihan warna, yakni Crystal White, Onyx Black, dan Vapour Grey. Selain varian enam penumpang, Volvo juga menampilkan EX90 seven-seater yang menawarkan kapasitas kabin lebih besar. Varian tersebut juga dipasarkan dengan harga Rp 2,6 miliar.

Volvo turut membawa sedan listrik ES90 yang mengusung desain elegan dan aerodinamis dengan perpaduan estetika Skandinavia, teknologi intuitif, serta kenyamanan kabin.