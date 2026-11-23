JawaPos.com - Sejumlah brand otomotif asal Tiongkok belum membangun fasilitas produksi sendiri di Indonesia. Padahal, pasar otomotif nasional semakin ramai dengan kehadiran merek-merek baru, khususnya di segmen kendaraan listrik.

Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan, Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas produksi kendaraan yang cukup besar. Namun, keputusan pabrikan untuk membangun pabrik sendiri turut mempertimbangkan peningkatan volume produksi.

"Kita memproduksi sekitar 1,4-1,5 juta ya. Total kapasitas kita saat ini itu ada totalnya sekitar 2,5 juta. Jadi kalau nanti volumenya itu meningkat, pasti mereka pengen punya pabrik sendiri-sendiri ya," ujar Kukuh saat ditemui di sela-sela GAW 2026 di Tangerang, dikutip Senin (23/11).

Menurut dia, setiap pabrikan juga memiliki pertimbangan tersendiri untuk mengelola fasilitas produksinya. Salah satunya berkaitan dengan kerahasiaan proses produksi serta upaya menjaga kualitas kendaraan.

"Jadi kalau nanti volumenya itu meningkat, pasti mereka pengen punya pabrik sendiri-sendiri ya. Nggak mau gabungan kan, pasti punya ada confidential lah, rahasia. Pasti mereka juga ingin mempertahankan kualitas dan sebagainya," jelasnya.

Kukuh mengatakan, kapasitas produksi kendaraan di Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal. Menurut dia, jika seluruh pabrikan membangun fasilitas produksi sendiri, kapasitas yang sudah tersedia justru berisiko tidak termanfaatkan dengan baik.

Dia menambahkan, peningkatan volume produksi menjadi salah satu faktor penting agar investasi pabrik baru bisa berjalan lebih optimal. Gaikindo berharap industri otomotif nasional terus berkembang sehingga kapasitas produksi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, Kukuh mendorong pabrikan untuk memanfaatkan kemampuan industri komponen dalam negeri. Menurut dia, Indonesia sudah memiliki sejumlah pemasok komponen yang mampu mendukung kebutuhan produksi kendaraan.

"Kembali lagi ya, kapasitas. Kapasitas itu kita lihat secara keseluruhan semua. Bukan hanya kapasitas untuk merakitnya, tapi juga kapasitas untuk komponennya," ungkapnya.

Dia menyebut, peningkatan ekspor kendaraan dalam bentuk completely knocked down (CKD) juga menjadi salah satu peluang untuk mengembangkan industri komponen nasional.