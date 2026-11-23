JawaPos.com - Honda Motor Co., Ltd. memperkenalkan All-new Avancier, SUV tiga baris terbaru yang menjadi model pertama dengan teknologi Honda Hybrid generasi terbaru dan logo baru Honda.

Model ini juga membawa platform anyar yang dikembangkan untuk meningkatkan stabilitas, kenyamanan, serta pengalaman berkendara.

Mengusung konsep Grand-Journey, All-new Avancier dirancang untuk mendukung perjalanan bersama keluarga maupun perjalanan jarak jauh.

Honda memadukan desain modern dan sporty dengan kabin lapang serta sejumlah fitur kenyamanan premium bagi seluruh penumpang hingga baris ketiga.

Andalkan Teknologi Hybrid Terbaru All-new Avancier menjadi model pertama yang menggunakan sistem Honda Hybrid generasi terbaru.

Teknologi ini merupakan pengembangan dari sistem hybrid dua motor Honda dengan sejumlah penyempurnaan pada efisiensi mesin, unit penggerak, serta sistem kontrol.

Pengembangan tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar sekaligus mempertahankan performa dan respons berkendara.

Honda juga menegaskan bahwa teknologi elektrifikasi yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi tetap mengutamakan kesenangan berkendara.

Interior baris pertama Honda All-new Avancier. (Honda Global)

Platform Baru dan Penggerak Elektrik AWD Selain teknologi hybrid, SUV ini juga menggunakan platform baru yang dirancang melalui optimalisasi kekakuan struktur dan pengurangan bobot kendaraan.

Pengembangan tersebut didukung Motion Management System, teknologi kendali terintegrasi yang mengoptimalkan distribusi tenaga dan pengereman untuk menjaga stabilitas kendaraan dalam berbagai kondisi.

Honda juga menyematkan teknologi DualPower eAWD. Sistem penggerak empat roda elektrik ini mengontrol roda depan dan belakang secara independen melalui motor penggerak masing-masing.

Teknologi tersebut dirancang untuk mendukung akselerasi dan stabilitas kendaraan. Sementara itu, fitur Honda S+ Shift dihadirkan untuk memberikan karakter respons berkendara yang lebih dinamis.

Kabin Lapang dengan Fitur Premium

Dari sisi desain, All-new Avancier mengusung tampilan SUV yang solid dengan karakter modern dan sporty. Interiornya dirancang dengan pendekatan minimalis serta ruang kabin terbuka untuk meningkatkan kenyamanan penumpang di seluruh baris.

Honda All-new Avancier, SUV tiga baris terbaru. (Honda Global)

Sejumlah fitur turut disematkan, di antaranya panoramic roof, kursi baris kedua dengan pemanas dan ventilasi, serta BOSE Premium Sound System yang mendukung Dolby Atmos.

Kombinasi tersebut ditujukan untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman, terutama bagi penumpang yang menempuh perjalanan jarak jauh.

Bidik Pasar Global Honda berencana memasarkan All-new Avancier di sejumlah negara, terutama kawasan Asia, termasuk Thailand, Jepang, dan China.

Kehadiran model ini juga menjadi bagian dari strategi elektrifikasi global Honda. Pabrikan asal Jepang tersebut menargetkan peluncuran 15 model hybrid generasi terbaru yang menggunakan sistem Honda Hybrid hingga akhir tahun fiskal yang berakhir pada kuartal pertama 2030.