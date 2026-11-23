JawaPos.com - Persaingan industri otomotif di Indonesia semakin kompetitif dengan masuknya berbagai merek asal Tiongkok. Kehadiran produsen tersebut, terutama yang menawarkan kendaraan elektrifikasi dengan harga semakin terjangkau, menjadi tantangan tersendiri bagi merek Jepang, termasuk Daihatsu.

Marketing Director & Corporate Function Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Rokky Irvayandi mengatakan, Daihatsu melihat persaingan tersebut sebagai bagian dari dinamika pasar otomotif. Namun, dia menilai setiap merek memiliki karakteristik dan sasaran konsumen yang berbeda.

"Namun sekali lagi ya bisa dibilang bahwa customer kami berbeda. Kami bermain di ruangan yang berbeda, di lapangan yang berbeda," kata Rokky di ICE BSD, Tangerang, dikutip Senin (23/11).

Menurut dia, Daihatsu akan tetap berfokus memenuhi kebutuhan konsumen yang selama ini menjadi target pasarnya. Salah satu segmen utama yang dibidik adalah pembeli mobil pertama atau first car buyer, khususnya masyarakat yang sebelumnya menggunakan sepeda motor dan ingin beralih ke mobil.

Rokky menjelaskan pertimbangan konsumen Daihatsu tidak hanya berkaitan dengan harga pembelian. Kemudahan perawatan, ketersediaan bengkel dan suku cadang, hingga nilai jual kembali juga menjadi faktor penting.

"Mereka itu tidak hanya mempertimbangkan harganya saja. Semua jadi mudah itu sebenarnya merefleksikan apa yang diinginkan oleh customer Daihatsu," ujarnya.

Dia menambahkan, jaringan layanan yang luas menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan konsumen ketika memilih kendaraan. Dengan begitu, pemilik mobil tidak kesulitan mencari bengkel maupun suku cadang ketika membutuhkan perawatan di berbagai daerah.

"Outletnya ada di mana-mana jaringannya luas. Kemudian juga mudah untuk merawatnya. Bengkelnya ada di mana-mana harganya juga terjangkau. Spare partnya kalau dibutuhkan ada dimana-mana," jelas Rokky.

Selain kemudahan penggunaan, konsumen Daihatsu juga mempertimbangkan nilai jual kembali kendaraan. Sebab, sebagian pembeli mobil pertama memiliki rencana untuk meningkatkan kelas kendaraannya pada masa mendatang.

"Sehingga mereka inginkan harga jual kembali yang masih tinggi. Dan kalau pun jual lagi mudah gitu. Customer yang seperti itu customernya Daihatsu," lanjutnya.

Rokky menegaskan, berdasarkan studi internal perusahaan, karakteristik konsumen Daihatsu saat ini masih berbeda dengan pelanggan merek-merek asal Tiongkok, meskipun terdapat persinggungan dari sisi rentang harga kendaraan.