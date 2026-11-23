JawaPos.com - PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan beragam teknologi solusi mobilitas produktif dan keseruan bagi pengunjung Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026.

Mulai dari eksplorasi ragam teknologi sepeda motor, edukasi keselamatan berkendara, hiburan, hingga test ride dapat dinikmati di booth Honda yang berlokasi di Hall 10 ICE BSD City, Tangerang, pada 20–29 November 2026.



Melalui IMOS 2026, AHM membawa beragam pilihan teknologi sepeda motor Honda untuk menunjang aktivitas produktif dan gaya hidup masyarakat.

Mulai dari sepeda motor listrik, pengadopsian teknologi BBM bioetanol, serta teknologi efisiensi bahan bakar. Kehadiran jajaran produk tersebut sejalan dengan komitmen AHM dalam menghadirkan solusi mobilitas yang efisien dan berkelanjutan.

Mengusung tema "Terima Kasih Selalu Satu HATI," AHM menghadirkan tujuh zona produk, yakni Urban, Big Scooter, Fashion, Lifestyle, Explorer, Racing, dan EV. Beragam pilihan sepeda motor Honda ini dapat dieksplorasi pengunjung sesuai kebutuhan mobilitas produktif dan gaya hidup mereka.

Salah satu daya tariknya hadir di zona Lifestyle melalui Honda Super Cub C125 yang tampil semakin ikonik dengan tiga pilihan warna baru, yakni Premium Silver Metallic, Matte Axis Grey Metallic, dan Pearl Smoky Grey.

Penyegaran ini semakin memperkuat karakter klasik premium sepeda motor legendaris Honda.



Marketing Director AHM Octavianus Dwi mengatakan, kehadiran Honda di IMOS 2026 merupakan bentuk apresiasi sekaligus komitmen perusahaan untuk terus menemani aktivitas masyarakat melalui beragam pilihan sepeda motor.



"Melalui IMOS 2026, kami ingin menghadirkan beragam pilihan sepeda motor Honda untuk menjadi solusi mobilitas produktif sehari-hari penggunanya sekaligus memberikan pengalaman yang menyenangkan," ujar Octavianus.



Beragam Keseruan di Booth Honda

Pengunjung juga dapat menikmati beragam aktivitas menarik, salah satunya melalui #Cari_Aman Corner. Area ini menjadi tempat pengunjung mengenal pentingnya keselamatan berkendara melalui edukasi yang dikemas secara menarik.

Melalui #Cari_Aman Corner, pengunjung IMOS 2026 bisa mengenal pentingnya keselamatan berkendara lewat edukasi dan simulasi interaktif di booth Honda. (Dony/JawaPos.com)

Bagi pengunjung yang tertarik dengan dunia olahraga dan balap, Honda juga menampilkan dukungannya terhadap generasi muda melalui Honda DBL serta dukungan terhadap talenta pebalap muda bersama Astra Honda Racing School (AHRS).



Keseruan semakin terasa lewat berbagai hiburan, termasuk Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) yang mengajak pengunjung bernyanyi bersama.

Ratusan bikers dari berbagai komunitas Honda juga turut memeriahkan IMOS 2026 melalui kegiatan city rolling dan night ride menuju lokasi pameran, dilanjutkan dengan beragam aktivitas kebersamaan di booth Honda.



Bagi pengunjung yang ingin merasakan langsung performa sepeda motor Honda, tersedia area test ride dengan pilihan Honda ADV160 RoadSync, Honda PCX160 RoadSync, dan Honda Vario Evo 160.

Kesempatan ini memungkinkan pengunjung mengeksplorasi fitur serta karakter berkendara setiap model sebelum menentukan pilihan.



Beragam aktivitas yang berlangsung selama sepuluh hari sejak 20-29 November 2026, booth Honda menjadi destinasi menarik bagi pencinta otomotif maupun keluarga.