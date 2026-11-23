JawaPos.com - Pasar mobil Low Cost Green Car (LCGC) masih menghadapi tantangan di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi tersebut terutama dirasakan pada kelompok kelas menengah yang menjadi salah satu target utama segmen kendaraan terjangkau tersebut.

Marketing Director & Corporate Function Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Rokky Irvayandi menjelaskan penurunan daya beli menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pasar LCGC mengalami penyusutan. Hal itu tercermin dari pertumbuhan pendapatan masyarakat kelas menengah yang belum mampu mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa.

"Beberapa tahun terakhir kita tahu bahwa daya beli customer kita kan menurun, khususnya di middle income class ya. Middle income class-nya juga menurun. Daya belinya menurun. Bahkan kalau kita bandingkan antara level inflasi dengan kenaikan pendapatan. Di segmen ini, inflasi lebih tinggi," kata Rokky di ICE BSD, Tangerang dikutip Senin (23/11).

Selain tekanan ekonomi, pengetatan persetujuan kredit dari perusahaan pembiayaan turut memengaruhi kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan. Menurut Rokky, kenaikan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) membuat lembaga pembiayaan lebih selektif dalam memberikan persetujuan kredit.

"NPL itu naik. Sehingga ada kecenderungan juga dari pihak leasing akan lebih hati-hati dalam memberikan approval. Itu natural terjadi," ujarnya.

Situasi tersebut membuat calon konsumen di segmen LCGC semakin kesulitan mengakses pembiayaan kendaraan. Dampaknya, jumlah masyarakat yang mampu membeli mobil di segmen tersebut ikut berkurang.

"Sehingga segmen ini menjadi lebih sulit untuk membeli mobil pada saat ini. Segmennya yang mengecil untuk saat ini," jelas Rokky.

Meski demikian, Daihatsu masih melihat peluang pemulihan pasar LCGC ke depan. Perusahaan berharap perbaikan kondisi perekonomian nasional dapat mendorong daya beli masyarakat sehingga permintaan kendaraan di segmen tersebut kembali meningkat.