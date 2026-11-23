JawaPos.com - VinFast mengumumkan partisipasinya di GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026 yang berlangsung pada 21-29 November 2026. Produsen mobil listrik asal Vietnam ini menghadirkan jajaran kendaraan listrik yang terdiri atas VF 3, VF 6, VF 7, dan Limo Green untuk memenuhi beragam kebutuhan mobilitas pribadi, keluarga, hingga komersial.

Selain menghadirkan kendaraan modern, VinFast juga terus memperkenalkan program “Drive Worry Free” yang menawarkan berbagai insentif menarik serta kebijakan layanan purnajual yang komprehensif. Hal ini semakin menegaskan komitmen VinFast dalam menghadirkan pengalaman kepemilikan kendaraan listrik yang praktis, bebas khawatir, dan hemat biaya bagi konsumen Indonesia.

Bertempat di ICE BSD City, Tangerang, GAW 2026 merupakan salah satu pameran otomotif utama di penghujung tahun yang diselenggarakan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO).

Pameran ini menghadirkan lebih dari 65 merek otomotif dan industri pendukung, termasuk 36 merek kendaraan penumpang. GAW 2026 memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk melihat langsung jajaran kendaraan listrik VinFast, merasakan teknologi terkini, serta mengenal berbagai solusi mobilitas ramah lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dalam pameran ini, VinFast menampilkan empat model kendaraan listrik di berbagai segmen populer, yaitu VF 3 (mini-SUV), VF 6 (B-SUV), VF 7 (C-SUV), dan Limo Green. VF 3 hadir dengan desain kompak yang mendukung kelincahan berkendara di perkotaan, sementara VF 6 dan VF 7 menawarkan pilihan SUV listrik modern dan nyaman untuk kebutuhan individu maupun keluarga. Secara khusus, MPV listrik VinFast Limo Green menjadi alternatif solusi mobilitas yang hemat biaya dan ramah lingkungan bagi individu maupun pelaku usaha di sektor transportasi.

Selama GAW 2026 berlangsung, konsumen yang melakukan pemesanan kendaraan VinFast juga berkesempatan menikmati berbagai penawaran menarik, termasuk tambahan potongan harga tunai hingga Rp5 juta untuk model tertentu serta kesempatan mengikuti undian Lucky Dip dengan beragam hadiah menarik, yang dapat membantu meringankan biaya awal pembelian kendaraan.

Selain menghadirkan beragam pilihan produk, VinFast juga terus menjalankan program “Drive Worry Free” yang memberikan dukungan menyeluruh sepanjang perjalanan kepemilikan kendaraan listrik. Program ini didukung oleh lima pilar utama, yaitu Zero Operating Cost, Battery Peace of Mind, Ownership Confidence, Service Confidence, dan Business Confidence.

Berbagai keuntungan yang ditawarkan mencakup fasilitas pengisian daya gratis di stasiun yang dikembangkan dan dioperasikan oleh V-GREEN hingga 31 Maret 2029, sehingga membantu konsumen menghemat biaya operasional harian secara signifikan.

Selain itu, garansi baterai seumur hidup serta jaminan nilai pembelian kembali kendaraan hingga 80% turut memberikan kepastian bagi konsumen dalam hal biaya kepemilikan jangka panjang, kualitas baterai, dan nilai jual kembali kendaraan.

VinFast juga akan memperkenalkan program “Sewa Jadi Cuan” yang membuka peluang bagi pemilik kendaraan listrik untuk memperoleh penghasilan tambahan. Melalui program ini, konsumen dapat mendaftarkan kendaraan VinFast yang memenuhi persyaratan untuk disewakan melalui platform Green SM saat kendaraan tidak digunakan, sehingga pemanfaatan kendaraan dapat lebih optimal sekaligus memberikan nilai ekonomi tambahan bagi pemiliknya.

Arunodoy Das, CEO VinFast Indonesia, menyampaikan “Indonesia merupakan salah satu pasar utama dalam strategi pengembangan global VinFast. Ambisi kami tidak hanya menghadirkan kendaraan listrik modern yang mampu memenuhi beragam kebutuhan konsumen, tetapi juga membangun ekosistem yang komprehensif untuk memberikan rasa tenang sepanjang perjalanan kepemilikan kendaraan.

Melalui program ‘Drive Worry Free’ serta investasi jangka panjang di bidang manufaktur, infrastruktur pengisian daya, dan layanan purnajual, VinFast terus menegaskan komitmennya kepada konsumen Indonesia dengan menjadikan kendaraan listrik sebagai pilihan praktis untuk mobilitas sehari-hari maupun transportasi komersial, sekaligus berkontribusi terhadap transisi menuju mobilitas yang lebih ramah lingkungan di Tanah Air.”

Setelah lebih dari dua tahun hadir di Indonesia, VinFast terus memperluas portofolio produk, jaringan distribusi, layanan purnajual, dan infrastruktur pengisian daya, sekaligus berinvestasi dalam pembangunan fasilitas manufaktur di Subang.