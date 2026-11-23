JawaPos.com - Pemerintah Jepang menghentikan lebih awal penerimaan pengajuan subsidi pembelian mobil listrik dan kendaraan ramah lingkungan lainnya. Keputusan tersebut diambil setelah penjualan kendaraan listrik melampaui perkiraan sehingga anggaran subsidi terancam habis sebelum batas waktu yang ditetapkan.

Dilansir dari Kyodo, Senin (23/11), Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang mengumumkan penutupan pendaftaran pada Jumat malam. Lonjakan permintaan, termasuk pembelian dalam jumlah besar menjelang penghentian program, mempercepat penyerapan anggaran yang tersedia.

Pemerintah sebelumnya mengalokasikan JPY 110 miliar atau sekitar Rp 12,54 triliun untuk program subsidi tersebut melalui anggaran tambahan tahun fiskal 2025 yang berlangsung hingga Maret. Namun, hingga Jumat, dana yang tersisa hanya sekitar JPY 930 juta atau setara Rp 106,02 miliar.

Kondisi itu memunculkan kekhawatiran bahwa jumlah pengajuan akan melampaui anggaran yang tersedia. Karena itu, kementerian memutuskan hanya menerima permohonan yang masuk paling lambat Jumat.

Sebelumnya, pembeli mobil listrik berhak memperoleh subsidi hingga JPY 1,3 juta atau sekitar Rp 148,2 juta. Program tersebut juga mencakup kendaraan plug-in hybrid dan kendaraan berbahan bakar sel hidrogen atau fuel cell.

Penjualan kendaraan listrik di Jepang terus meningkat seiring kehadiran berbagai model baru dari produsen otomotif. Asosiasi Dealer Mobil Jepang serta Asosiasi Kendaraan Bermotor Ringan dan Sepeda Motor Jepang mencatat penjualan kumulatif kendaraan listrik mencapai 111.876 unit sepanjang Januari hingga Oktober.

Awalnya, pemerintah menetapkan pertengahan Februari tahun depan sebagai batas akhir pengajuan subsidi. Namun, tingginya laju permohonan membuat kementerian pada September mengumumkan bahwa program tersebut kemungkinan berakhir pada Desember. Permintaan justru terus meningkat menjelang penutupan.

Harga minyak mentah yang masih tinggi diperkirakan turut mendorong minat masyarakat terhadap kendaraan listrik. Untuk memperluas penggunaannya, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri telah mengajukan anggaran JPY 110 miliar atau sekitar Rp 12,54 triliun untuk program subsidi serupa dalam rancangan anggaran tahun fiskal 2027.

Di sisi lain, pemerintah Jepang dan partai-partai yang berkuasa tengah mempertimbangkan penerapan pajak baru untuk kendaraan listrik mulai Mei 2028.