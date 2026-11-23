JawaPos.com - PT Astra Honda Motor (AHM) mengajak sekitar 200 anggota komunitas sepeda motor Honda meramaikan Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026.

Beragam kegiatan digelar selama 21–22 November 2026, mulai dari city rolling, edukasi keselamatan berkendara, hingga aktivitas hiburan di booth Honda.

Berkolaborasi dengan Astra Motor dan PT Wahana Makmur Sejati, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang berkumpul antarkomunitas, tetapi juga mendorong kesadaran pengendara terhadap pentingnya keselamatan di jalan.

Salah satu kegiatan yang menarik perhatian berlangsung pada Minggu (22/11), ketika komunitas Honda Scoopy Hijabers melakukan city rolling menuju lokasi IMOS 2026.

Selain berkendara bersama, para peserta mengikuti edukasi keselamatan berkendara bersama instruktur perempuan Safety Riding AHM.

Materi yang diberikan mencakup penggunaan perlengkapan berkendara, teknik berkendara aman, hingga cara mengantisipasi kondisi lalu lintas.

Komunitas hijabers yang juga meramaikan acara Honda di IMOS 2026

Melalui kampanye #Cari_Aman, Honda juga mengajak pengendara perempuan memahami pentingnya memilih pakaian dan hijab yang nyaman sekaligus aman saat berkendara.

Instruktur Safety Riding AHM, Mirda Aimy Fahma, mengatakan edukasi tersebut bertujuan menjadikan keselamatan berkendara sebagai bagian dari gaya hidup, termasuk bagi perempuan yang ingin tetap tampil stylish saat menggunakan sepeda motor.

"Keselamatan harus menjadi bagian dari gaya hidup pengendara, mulai dari penggunaan riding gear hingga pemilihan pakaian dan hijab yang nyaman serta aman," ujarnya.

Setelah sesi edukasi, anggota Scoopy Hijabers mengikuti kegiatan Mix & Match bersama Boah Sartika. Aktivitas ini memberikan inspirasi bagi peserta untuk memadukan gaya berpakaian sesuai karakter masing-masing.

Komunitas ADV hingga PCX Ikut Meramaikan IMOS

Keseruan di booth Honda juga diikuti komunitas lainnya. Sebanyak 50 anggota komunitas Honda ADV melakukan city rolling menuju IMOS 2026 pada Minggu (22/11).

Setibanya di lokasi, mereka mengikuti sesi podcast bersama Wira Nagara yang dipandu Podcast Seminggu. Diskusi tersebut membahas pengalaman dan keseruan touring menggunakan sepeda motor Honda.

Sehari sebelumnya, komunitas Honda PCX menggelar kegiatan riding bersama yang melibatkan 50 keluarga, terdiri dari ayah dan anak.

Setelah tiba di booth Honda, peserta mengikuti talkshow dan permainan untuk mempererat kebersamaan keluarga.

Komunitas Honda Stylo160 juga turut meramaikan pameran melalui kegiatan riding bersama dengan mengusung gaya retro khas penggunanya. Aktivitas kemudian dilanjutkan dengan acara bernyanyi bersama Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ).

Aktivitas Komunitas Berlanjut hingga 29 November

AHM masih menyiapkan sejumlah kegiatan komunitas hingga akhir penyelenggaraan IMOS 2026.

Pada Sabtu (28/11), sebanyak 50 anggota komunitas Honda Vario dijadwalkan mengikuti city rolling, Honda Stand Up Fest, dan Content Creation Challenge.

Sementara pada Minggu (29/11), giliran 30 anggota komunitas Honda Big Bike yang akan mengikuti Sunday Morning Ride (Sunmori) dan coffee gathering sebelum mengunjungi booth Honda.