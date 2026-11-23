JawaPos.com - ZEEKR membawa dua mobil listrik andalannya, ZEEKR 009 (800V) dan ZEEKR 7X, ke ajang GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026.

Keduanya menawarkan karakter berbeda, mulai dari MPV listrik yang mengutamakan kenyamanan penumpang hingga SUV listrik dengan perpaduan kemewahan dan performa.

Mengusung tema Experience the Next Intelligence of Luxury, brand di bawah naungan Geely Group ini memperkenalkan konsep kemewahan yang tidak hanya berfokus pada desain, tetapi juga teknologi, kenyamanan, dan pengalaman berkendara.

ZEEKR 009 (800V) diposisikan sebagai MPV listrik premium dengan perhatian utama pada kenyamanan penumpang, khususnya di baris kedua. Sementara ZEEKR 7X hadir sebagai SUV listrik yang menggabungkan desain elegan dengan kemampuan performa tinggi.

ZEEKR 009 (800V), Utamakan Kenyamanan Penumpang

Sebagai MPV listrik, ZEEKR 009 (800V) menawarkan kabin luas dengan berbagai fitur untuk menunjang kenyamanan selama perjalanan.

Salah satu fitur unggulannya adalah Executive Seats di baris kedua. Kursi ini memiliki pengaturan elektrik enam arah, fitur pijat 22 titik, serta sandaran kaki elektrik dengan fungsi pemanas.

Tersedia pula fitur rotary seats yang memungkinkan kursi diputar sesuai kebutuhan. Kenyamanan penumpang dilengkapi ventilated seats, meja lipat, dan tempat penyimpanan gelas tersembunyi.

Bagian interior menggunakan material Nappa leather. Untuk menjaga kualitas udara kabin, mobil ini dilengkapi pengaturan AC otomatis tiga zona serta sistem penyaringan udara dengan deteksi PM2.5 dan filter CN95.

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Urusan hiburan didukung layar OLED 17 inci di bagian atap dan sistem audio Naim. Sementara untuk kenyamanan berkendara, mobil listrik ini menggunakan dual-chamber air suspension, CCD electromagnetic vibration reduction system, serta adaptive suspension with road preview.

Mobil ini juga mengusung arsitektur kelistrikan 800V yang mendukung pengisian daya berdaya tinggi. Teknologi tersebut memungkinkan waktu pengisian lebih singkat ketika menggunakan fasilitas pengisian yang kompatibel.

ZEEKR 7X, SUV Listrik dengan Performa Tinggi

Berbeda dengan 009, ZEEKR 7X menawarkan karakter SUV listrik yang lebih berorientasi pada performa, tanpa meninggalkan kenyamanan penumpang.

Dibangun menggunakan platform SEA 800V, SUV ini dibekali sistem penggerak All-Wheel Drive (AWD). Motor listriknya menghasilkan tenaga maksimum 500 kW atau setara 680 PS, dengan torsi puncak 700 Nm.

Dengan kemampuan tersebut, ZEEKR 7X diklaim mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km/jam dalam 3,7 detik.

Kenyamanan kabin didukung kursi depan dengan fitur ventilasi, memori, dan pijat. Kursi penumpang depan juga memiliki pengaturan elektrik 12 arah. Sementara kursi baris kedua dapat direbahkan hingga 124 derajat.

Untuk menunjang pengalaman digital, tersedia layar Mini-LED 16 inci beresolusi 3.5K, instrument cluster 13,02 inci, serta AR Head-Up Display 36,21 inci.

Sistem hiburan menggunakan ZEEKR Sound Pro dengan 21 speaker. Dari sisi keselamatan, dilengkapi tujuh airbags dan sejumlah fitur bantuan berkendara, seperti Adaptive Cruise Control, Lane Centering Control, dan Automatic Parking Assist.

Pengunjung GAW 2026 dapat melihat langsung sekaligus mencoba kedua model tersebut melalui fasilitas test drive.