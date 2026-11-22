JawaPos.com – Jenama Alva menghadirkan sejumlah pembaruan produk dan infrastruktur motor listrik dalam ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 di ICE BSD City, Tangerang.

Pembaruan tersebut meliputi perluasan teknologi AIPRO ke Cervo X, warna baru Moonlight, portable charger 900 watt, serta pencapaian 1.000 konektor Boost Charge.

Pabrikan lokal ini mengklaim, hingga Oktober 2026, lebih dari 20.000 unit motor Alva telah digunakan di 33 provinsi dan 170 kota di Indonesia.

Rata-rata jarak tempuh harian penggunanya juga meningkat dari sekitar 10 kilometer menjadi hampir 27 kilometer dalam satu tahun.

Sepanjang Oktober 2026, pengguna Alva mencatat lebih dari 4 juta perjalanan. Jumlah tersebut naik 10 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Chief Marketing Officer Alva Putu Swaditya Yudha mengatakan, pembaruan produk dan layanan dilakukan berdasarkan kebutuhan serta masukan konsumen.

"Kami memperluas teknologi Alva Intelligent Personalized Riding Optimizer (AIPRO) ke Cervo X. Sebelumnya, teknologi ini telah diperkenalkan pada N3 Next Gen pada Juli 2026," ujarnya saat presentasi di ajang GAW 2026.

AIPRO mencakup fitur Hill Start Assist (HSA), Hill Descent Assist (HDA), Regenerative Braking, Mode Limiter, Traction Control System (TCS), dan Cruise Control. Ketersediaan fitur menyesuaikan spesifikasi masing-masing model.

Khusus N3 Next Gen, juga ditambahkan Mode Limiter, TCS, dan Cruise Control. Perusahaan mencatat 58,7 persen pengguna N3 Next Gen telah memanfaatkan teknologi AIPRO.

Selain itu, jenama ini memperkenalkan warna Moonlight untuk Cervo X dan Cervo Q serta portable charger dengan daya 900 watt.

Boost Charge Tembus 1.000 Konektor

Dari sisi infrastruktur, jaringan Boost Charge Alva telah mencapai 1.000 konektor hingga November 2026. Jumlah ini meningkat lebih dari enam kali lipat dibandingkan akhir 2025 yang tercatat sebanyak 170 konektor.

Pada akhir Juli 2026, jumlahnya sudah melampaui 550 konektor. Ekspansi tersebut dilakukan untuk memperluas akses pengisian daya bagi pengguna motor listrik Alva.

Sepanjang 2026, pengguna ALVA rata-rata mengunjungi sembilan lokasi pengisian berbeda setiap bulan. Angka tersebut meningkat 4,5 kali lipat.

Selama IMOS 2026 pada 20–29 November, ALVA menawarkan potongan harga untuk sejumlah model. Alva One XP mendapat diskon Rp11,6 juta, N3 Next Gen Rp6 juta, serta Cervo X dan Cervo Q masing-masing Rp2 juta.

Khusus N3 Next Gen, tersedia tambahan bebas biaya BEBAS selama enam bulan senilai Rp2,1 juta.