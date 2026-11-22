JawaPos.com - Changan membawa empat model kendaraan elektrifikasi andalannya ke ajang GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026. Berlangsung di Hall 3 ICE BSD City, Tangerang, pameran ini menjadi kesempatan bagi pengunjung untuk melihat lebih dekat jajaran produk Changan, mulai dari mobil listrik hingga SUV elektrifikasi.

Empat model yang ditampilkan terdiri dari Changan Lumin, Changan Nevo Q05, Changan Deepal S05, dan Changan Deepal S07.

Kehadiran keempatnya memperlihatkan beragam pilihan kendaraan elektrifikasi yang disiapkan Changan untuk pasar Indonesia.

Changan Lumin menjadi salah satu pilihan mobil listrik berukuran kompak, sementara Nevo Q05, Deepal S05, dan Deepal S07 melengkapi lini kendaraan elektrifikasi di segmen SUV.

Kehadiran empat model tersebut memberikan gambaran mengenai arah pengembangan produk Changan, yang tidak hanya berfokus pada satu kategori kendaraan listrik.

Pengunjung GAW 2026 juga berkesempatan melihat langsung desain dan teknologi yang ditawarkan masing-masing model. Bahkan ada fasilitas test drive bagi konsumen yang ingin merasakan pengalaman berkendara sebelum menentukan pilihan.

Melalui pendekatan tersebut, Changan berharap masyarakat semakin mengenal pilihan kendaraan elektrifikasi yang tersedia, sekaligus memahami teknologi yang dikembangkan untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari.

Bukan hanya itu, pabrikan Tiongkok ini juga menghadirkan program penjualan selama GAW 2026. Salah satu penawarannya berupa cashback hingga Rp 30 juta, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Tersedia pula sejumlah pilihan pembiayaan, seperti bunga 0 persen, uang muka atau DP mulai 15 persen, gratis dua kali angsuran, hingga program cuti angsuran.

CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya, mengatakan keikutsertaan dalam GAW 2026 menjadi momentum untuk merayakan satu tahun perjalanan perusahaan sekaligus mengapresiasi kepercayaan konsumen di Indonesia.

"Kami berharap semakin banyak masyarakat dapat mengenal teknologi dan inovasi Changan serta merasakan pengalaman kepemilikan kendaraan yang nyaman dan didukung layanan yang menyeluruh," ujar Setiawan.

Perkuat Layanan Purnajual

Untuk mendukung kepemilikan kendaraan, Changan juga memperkenalkan layanan purnajual melalui program Changan Care.

Saat ini, Changan memiliki 30 jaringan dealer resmi yang tersebar di sejumlah kota strategis di Indonesia. Jaringan tersebut didukung layanan Customer Care 24 jam melalui hotline 1500828 dan Emergency Roadside Assistance (ERA 24).

Layanan bantuan darurat tersebut tersedia di wilayah Jabodetabek dan tujuh kota besar lainnya. Bicara perawatan mobil, jenama ini juga menyediakan teknisi tersertifikasi, dua kali servis gratis, serta garansi kendaraan dan baterai sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui kehadiran empat model elektrifikasi dan dukungan layanan purnajual tersebut, Changan berupaya memperkenalkan lebih banyak pilihan kendaraan kepada konsumen Indonesia.