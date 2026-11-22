JawaPos.com - Merek kendaraan listrik premium asal Tiongkok, Zeekr, kembali meramaikan pasar otomotif Indonesia dengan menghadirkan dua model andalannya, yakni Zeekr 009 (800V) dan Zeekr 7X. Kedua model tersebut dipamerkan dalam ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, pada 20-29 November 2026.

Kedua model tersebut menampilkan karakter berbeda, dengan Zeekr 009 (800V) mengusung konsep MPV listrik yang mengutamakan kenyamanan penumpang, sedangkan Zeekr 7X hadir sebagai SUV listrik yang memadukan desain elegan dan performa bertenaga.

Berdasarkan lembar spesifikasi resmi yang diterima Minggu, dari merek premium yang berada di bawah payung grup Geely tersebut, Zeekr 009 (800V) menawarkan kenyamanan kabin melalui kursi eksekutif di baris kedua yang dilengkapi pengaturan elektrik enam arah, fitur pijat 22 titik, serta sandaran kaki elektrik dengan fungsi pemanas.

MPV listrik ini juga memiliki fitur rotary seats yang memungkinkan kursi diputar untuk memberikan fleksibilitas pengaturan kabin. Selain itu, tersedia kursi dengan ventilasi tiga tingkat, meja lipat (seat tray table), dan tempat gelas tersembunyi (hidden cup holder).

Untuk menunjang kenyamanan, kabinnya menggunakan material kulit NAPPA serta dilengkapi pengaturan suhu otomatis tiga zona.

Sistem penyaringan udara dengan deteksi PM2.5 dan filter AC CN95 turut disematkan untuk membantu menjaga kualitas udara di dalam kabin.

Sektor hiburan didukung layar OLED berukuran 17 inci yang terpasang di bagian atap serta sistem audio Naim.

Kenyamanan berkendara Zeekr 009 (800V) juga didukung teknologi dual-chamber air suspension, CCD electromagnetic vibration reduction system, dan adaptive suspension with road preview untuk membantu meredam getaran serta menjaga kestabilan kendaraan.

Selain itu, MPV listrik tersebut mengusung arsitektur kelistrikan tegangan tinggi yang mendukung pengisian daya cepat berdaya tinggi. Dengan fasilitas pengisian yang kompatibel, teknologi tersebut diklaim dapat mempersingkat waktu pengisian daya.

Sementara itu, Zeekr 7X menawarkan karakter berbeda melalui kombinasi desain elegan dan performa. SUV listrik ini dibangun di atas platform SEA 800V dan dilengkapi sistem penggerak semua roda (All-Wheel Drive/AWD).

Motor listriknya menghasilkan tenaga puncak hingga 500 kW dengan torsi maksimum 700 Nm. Dengan kemampuan tersebut, Zeekr 7X diklaim mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km/jam dalam waktu 3,7 detik.

Di bagian interior, kursi depan dilengkapi fitur ventilasi, memori, dan pijat. Khusus kursi penumpang depan, tersedia pengaturan elektrik 12 arah.

Kenyamanan penumpang belakang didukung sandaran kursi baris kedua yang dapat diatur hingga sudut 124 derajat serta dual-side electric frameless sunshades.

Untuk menunjang pengalaman digital, Zeekr 7X dilengkapi layar Mini-LED 16 inci beresolusi 3.5K, panel instrumen digital HD berukuran 13,02 inci, serta AR Head-Up Display berukuran 36,21 inci untuk menampilkan informasi berkendara.

Sistem hiburan di dalam kabin menggunakan ZEEKR Sound Pro yang didukung 21 speaker.

Dari sisi keselamatan, SUV listrik ini dilengkapi tujuh kantung udara serta sejumlah teknologi bantuan berkendara, termasuk Adaptive Cruise Control, Lane Centering Control, dan Automatic Parking Assist.