JawaPos.com - Manfaatkan ajang GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026, Otoproject memperkenalkan Maxmat Apexliner sebagai pilihan baru karpet mobil yang mengutamakan perlindungan interior, tampilan elegan, dan kemudahan perawatan.

Produk terbaru dari lini Maxmat ini dirancang untuk menjaga kebersihan kabin tanpa membuat pemilik mobil repot saat membersihkannya.

Maxmat Apexliner hadir mengisi segmen di antara Luxeliner dan Liteliner yang menawarkan tampilan premium, serta Duraliner yang mengedepankan ketangguhan dan daya tahan.

Produk ini menyasar pengguna mobil yang membutuhkan karpet dengan desain menarik, mampu menghadapi berbagai kondisi cuaca, serta mudah dilepas dan dipasang kembali.

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"Kami percaya karpet mobil seharusnya bukan hanya menjadi pelapis lantai, tetapi juga bagian dari perlindungan dan kenyamanan interior kendaraan. Itulah yang ingin kami hadirkan melalui Maxmat Apexliner," kata Abraham selaku Manager Research & Development Otoproject, Minggu (22/11/2026) saat perkenalan produk di ajang GAW 2026.

Dari sisi desain, karpet ini dibuat mengikuti bentuk dan lekukan lantai kendaraan. Hal ini membuat karpet dapat terpasang lebih presisi dan terlihat menyatu dengan interior asli mobil.

"Dengan perpaduan desain presisi, material premium, konstruksi yang tangguh, serta perawatan yang lebih praktis, Apexliner memberikan pengalaman berbeda dalam menjaga interior mobil. Karena bagi kami, interior yang tetap bersih, terawat, dan nyaman bukan sekadar soal penampilan, tetapi juga tentang kualitas berkendara setiap hari," kata Abraham.

Otoproject juga memberikan jaminan Perfect Fit Guaranteed serta garansi selama dua tahun. Fitur tersebut menjadi salah satu nilai tambah bagi konsumen yang menginginkan karpet sesuai dengan konfigurasi kendaraannya.

Untuk material, Apexliner menggunakan TPE Premium dengan tekstur permukaan menyerupai kulit jeruk. Selain memberikan kesan elegan, material ini didukung konstruksi lebih tebal dan bagian tepi yang diperkuat untuk menunjang penggunaan sehari-hari.

Karpet ini menggunakan desain High-Wall, yakni bagian tepian yang dibuat lebih tinggi untuk membantu menahan debu, pasir, lumpur, dan air agar tidak menyebar ke lantai kabin.

Terdapat pula alur khusus pada permukaan karpet yang berfungsi mengarahkan aliran air agar tetap berada di area karpet. Fitur ini berguna terutama ketika mobil digunakan saat hujan atau melewati kondisi jalan yang kotor.

Teknologi Quick Dry, Lebih Praktis Dibersihkan Kemudahan perawatan menjadi keunggulan lain yang ditawarkan Apexliner. Permukaannya dirancang tidak mudah menyerap air sehingga lebih mudah dibersihkan ketika terkena kotoran maupun cairan.

Pengguna cukup membilas karpet, menggoyangkan sisa air, kemudian menganginkannya selama beberapa menit sebelum dipasang kembali.

Teknologi Quick Dry membantu mempercepat proses pengeringan dan mengurangi kelembapan yang tertinggal. Dengan demikian, risiko munculnya bau akibat karpet terlalu lama dalam kondisi lembap dapat diminimalkan.

Untuk menjaga posisi karpet tetap stabil, Otoproject turut menyematkan FitPro Grip pada bagian bawah serta OEM Anchor Clip sebagai pengunci. Keduanya berfungsi membantu mencegah karpet bergeser selama kendaraan digunakan.

Tersedia untuk Berbagai Jenis Mobil Maxmat Apexliner ditawarkan untuk sejumlah area kendaraan, mulai dari ruang pengemudi, penumpang depan, baris kedua, hingga bagasi.

Pilihan produknya juga menyesuaikan konfigurasi kabin dua baris maupun tiga baris. Sementara jenis kendaraan yang tercakup meliputi micro car, sedan, SUV, hingga pickup.

Melalui produk ini, Otoproject menawarkan alternatif karpet mobil yang menggabungkan desain presisi, material TPE Premium, dan kemudahan perawatan.

Bicara harga, selama ajang GAW 2026 dibanderol Rp1.199.000 dari harga normal atau diluar ajang GAW yaitu Rp.1399.000.