JawaPos.com - VinFast melihat peluang pertumbuhan pasar motor listrik di Indonesia melalui tiga model andalannya, yakni Evo, Feliz II, dan Viper.

Dari ketiganya, model dengan harga paling terjangkau masih mencatat permintaan terbesar.

CEO Escooter Yordan Satriadi mengatakan, konsumen Indonesia masih mempertimbangkan harga dalam memilih sepeda motor listrik. Faktor kualitas dan kenyamanan juga menjadi pertimbangan sebelum membeli.

"Permintaan sepeda motor di Indonesia paling besar saat ini masih untuk tipe low price model," ujar Yordan.

Meski begitu, Yordan melihat perkembangan permintaan terhadap model lainnya juga cukup positif. Karakter konsumen untuk ketiga produk tersebut mulai terbentuk, meski perusahaan masih membutuhkan waktu untuk membaca pola pembelian di pasar.

Menurut dia, saat ini konsumen VinFast berasal dari dua kelompok utama, yakni pengguna pribadi dan pengguna untuk kebutuhan bisnis atau ride-hailing.

Ketiga model yang dipasarkan masih sama-sama dicoba oleh kedua kelompok tersebut.

"Kami masih dalam tahap melihat karakteristik konsumen. Saat ini, pelanggan pribadi maupun ride-hailing masih mencoba ketiga tipe produk kami," jelasnya.

Yordan menyebut, perbedaan karakter konsumen mulai terlihat dari hasil penjualan. Model Evo cenderung menarik minat konsumen yang mengutamakan kemudahan penggunaan dan harga yang lebih terjangkau.

Sementara itu, Feliz II dan Viper mulai dilirik kalangan pekerja perkantoran. Konsumen di segmen ini dinilai memiliki ketertarikan terhadap fitur teknologi dan sistem keamanan yang ditawarkan.

Wartawan JawaPos.com berkesempatan menjajal jajaran motor listrik VinFast dalam rangkaian V-Creator All Star Summit 2026 di Vinpearl Nha Trang, Vietnam.

Media mendapatkan kesempatan melihat dan melakukan test drive VinFast Kyo dan Kinet yang belum masuk ke Indonesia.

Selain Evo, Feliz II, dan Viper yang sudah dipasarkan di Indonesia, terdapat dua model lain yang turut dicoba, yakni Kyo dan Kinet.

Kedua model tersebut saat ini belum dipasarkan di Indonesia. Namun, Yordan menyebut peluang untuk membawa Kyo dan Kinet ke pasar domestik tetap terbuka. Kehadiran dua model itu berpotensi menambah pilihan produk VinFast untuk konsumen Indonesia.

Di Indonesia, VinFast masih berada dalam tahap awal pengembangan pasar sejak mulai beroperasi pada Juli 2026. Karena itu, perusahaan belum menetapkan secara pasti model dan segmen konsumen yang akan menjadi kontributor terbesar penjualan ke depan.

Yordan mengatakan, pihaknya akan terus mengamati respons konsumen sebelum menentukan langkah pengembangan berikutnya. Masukan dari masyarakat, termasuk komunitas dan media, menjadi salah satu bahan evaluasi.

Dari sisi jaringan pemasaran, pertumbuhan dealer VinFast juga menunjukkan perkembangan. Jumlah dealer meningkat dari 20 menjadi 38 dalam waktu relatif singkat. Pertumbuhan tersebut mencerminkan ketertarikan investor terhadap peluang pasar motor listrik di Indonesia.

Namun, perubahan kebiasaan masyarakat dari penggunaan motor bensin ke motor listrik masih menjadi tantangan. Ketersediaan fasilitas pengisian daya dan kemudahan penggunaan menjadi faktor penting untuk mendorong penerimaan konsumen.