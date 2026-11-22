JawaPos.com - Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) perbankan masih menghadapi tekanan. Bank Indonesia (BI) mencatat outstanding KKB per September 2026 mencapai Rp 127,1 triliun atau terkontraksi 9,7 persen secara tahunan year on year (yoy).

Di tengah kondisi tersebut, PT Mandiri Utama Finance (MUF) memperkuat kolaborasi dengan institusi perbankan untuk memperluas akses pembiayaan kendaraan bagi masyarakat.

Salah satunya melalui kemitraan dengan Bank Permata dalam produk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Permata. Kolaborasi tersebut turut dihadirkan dalam penyelenggaraan Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, pada 20–29 November 2026.

Plt. Direktur Utama Mandiri Utama Finance Dapot Parasian S. Sinaga mengatakan kerja sama dengan institusi perbankan menjadi salah satu strategi perusahaan untuk memperluas jangkauan layanan pembiayaan sekaligus memperkuat ekosistem industri otomotif dan keuangan nasional.

"Kolaborasi dengan berbagai institusi perbankan merupakan bagian dari strategi MUF untuk terus memperluas jangkauan layanan dan menghadirkan solusi pembiayaan yang semakin relevan bagi masyarakat,” ujar Dapot dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (22/11).

Dapot mengatakan perusahaan memiliki kapabilitas, pengalaman, serta infrastruktur pembiayaan yang dapat mendukung kebutuhan mitra dalam menghadirkan layanan pembiayaan kendaraan. "Melalui sinergi ini, kami berharap dapat memberikan nilai tambah bagi konsumen sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan industri otomotif dan keuangan Indonesia," ujarnya.

Ia mengatakan melalui produk Permata KKB masyarakat yang mengajukan pembiayaan kendaraan selama GAW 2026 dapat menikmati sejumlah penawaran. Di antaranya bunga pembiayaan mulai dari 1 persen dan uang muka atau down payment (DP) mulai 10 persen, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dapot menegaskan perusahaan berkomitmen untuk terus mengembangkan kemitraan strategis dengan institusi perbankan melalui dukungan kapabilitas dan infrastruktur pembiayaan.