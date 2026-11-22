JawaPos.com - Royal Enfield resmi meluncurkan Guerrilla 450 Apex di Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026. Motor bergaya roadster tersebut dibanderol Rp147,8 juta. Bersamaan dengan itu, Royal Enfield memperkenalkan dua pilihan warna baru Hunter 350, yakni Moonshot White dan Mumbai Yellow.

Regional Marketing Manager Asia Pacific Royal Enfield Anindya Dwiasti mengatakan, Guerrilla 450 Apex mendapat sejumlah penyesuaian berdasarkan masukan konsumen, terutama untuk pengendara yang menginginkan karakter lebih sporty.

"Ubahan yang paling terlihat ada pada bannya. Jika di Guerrilla 450 pakai ban semi offroad, di Guerrilla Apex ini pakai ban aspal dari Vredestein," ujar Anindya di IMOS 2026.

Guerrilla 450 Apex menggunakan ban Vredestein Centuro ST berukuran 17 inci. Ban tersebut dirancang untuk penggunaan jalan raya dengan daya cengkeram yang lebih baik, termasuk ketika melintasi permukaan basah.

Selain ban, Royal Enfield mengubah posisi setang aluminium menjadi lebih rendah dan maju. Penyesuaian tersebut membuat posisi berkendara lebih condong ke depan sehingga memberikan karakter yang lebih sporty.

"Guerrilla Apex merupakan roadster yang lincah untuk harian di kota, tetapi tetap seru untuk akhir pekan. Masukan konsumen menjadi dasar kami untuk meningkatkan ergonomi motor ini," kata Anindya.

Pembaruan lainnya terdapat pada mode berkendara Street dan Sport. Keduanya kini dilengkapi fitur ride mode retention yang menyimpan pilihan mode terakhir, termasuk setelah mesin dimatikan dan dinyalakan kembali.

Dari sisi tampilan, Guerrilla 450 Apex mendapat pilihan warna APEX Red dan APEX Black. Royal Enfield juga memberikan rim tape standar, desain rear seat cowl yang lebih ergonomis, serta front cowl dengan warna senada.

Meski mendapat sejumlah perubahan, sektor mesin tetap mengandalkan platform Sherpa berkapasitas 450 cc. Mesin tersebut menghasilkan tenaga 40 PS dan torsi maksimum 40 Nm.

Rangka baja twin-spar digunakan untuk mendukung stabilitas ketika berakselerasi maupun bermanuver. Seluruh varian Guerrilla 450 model 2026 juga dilengkapi Tripper Dash berupa layar TFT melingkar berukuran 4 inci.

Panel instrumen tersebut mendukung navigasi Google Maps dan konektivitas smartphone. Pengendara bisa mendapatkan panduan perjalanan serta informasi berkendara melalui layar tersebut.

Warna BaruHunter 350 Selain Guerrilla 450 Apex, Royal Enfield memperkenalkan dua warna baru Hunter 350, yaitu Mumbai Yellow dan Moonshot White. Keduanya tersedia untuk varian Dual Tone dengan harga masing-masing Rp 112 juta.

Mumbai Yellow mengusung warna kuning dengan karakter urban yang ekspresif. Sementara itu, Moonshot White menawarkan grafis bernuansa kosmik yang terinspirasi dari sosok Orion dalam mitologi.

Business Head Asia Pasifik Royal Enfield Manoj Gajarlawar mengatakan, kedua model tersebut menyasar karakter dan kebutuhan pengendara yang berbeda. "Guerrilla 450 telah membuktikan dirinya sebagai pilihan menarik bagi pengendara yang mencari sepeda motor dengan karakter street-focused," ujar Manoj.

Dia menjelaskan, Guerrilla 450 memadukan kepraktisan untuk penggunaan sehari-hari dengan performa berkendara yang menyenangkan. Sementara Hunter 350 memberikan ruang bagi konsumen untuk mengekspresikan kepribadian melalui pilihan warna.

Hunter 350 sendiri mendapat respons positif dari pengendara baru yang mengutamakan kesederhanaan, kepraktisan, dan identitas pada sepeda motor.

Konsumen sudah dapat melakukan test ride dan pembelian Hunter 350 dengan kedua warna baru tersebut melalui jaringan dealer resmi Royal Enfield di Indonesia.